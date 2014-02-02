نوكيا تطلق تطبيق "ميكس راديو" بالإمارات والسعودية

أعلنت شركة "نوكيا" اليوم عن توافر تطبيق "نوكيا ميكس راديو"Nokia MixRadio مع خدمة "بلاي مي" Play Me في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة إن خدمة بثّ الموسيقى المجانية هذه تمتاز بأنها تتعلم من عادات الاستماع لتقدّم للمستخدم محطة راديو معدّلة تناسب ذوقه، بلمسة زرّ واحدة، حسب تعبيرها.

وأضافت أن تطبيق "نوكيا ميكس راديو" يتركز على خدمة البث "نوكيا ميوزيك"Nokia Music المعروفة التي انطلقت عام 2011 لتسهيل تجربة الاستماع إلى الموسيقى في أثناء التنقّل. ومع زرّ "بلاي مي" الجديد، قالت الشركة إن المستخدم يحصل على الموسيقى التي يحبّها مباشرة، فيحصل على محطة راديو فريدة معدلة، حسب حاجات كل مستخدم، على حد تعبيرها.

وذكرت "نوكيا" أن تطبيق "نوكيا ميكس راديو" يسهل التعديل الذي يناسب المستخدم من خلال مزايا "أعجبني" و"لم يعجبني" و"المفضّل لدي" لتحسين خيارات الموسيقى التي يقدمها.

وتقدّم الخدمة أيضا المئات من منوعات الأغاني التي جمعها الخبراء والمشاهير من دون إعلانات أو تسجيل أو اشتراكات. ويمكن حفظ الأغاني للاستماع إليها من دون اتصال بالإنترنت عند فقدان إشارة الاتصال، كعند التنقل تحت الأرض، وأيضا للحد من كمية استخدام الإنترنت وكلفته.

وتسمح ميزة "ميكس شيرينغ" MixSharing الجديدة للمستخدم بمشاركة ثلاث أغاني كاملة مع أصدقائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الرسالات القصيرة، التي يمكن الاستماع إليها على الإنترنت مجاناً على موقع music.nokia.com.

تجدر الإشارة إلى أنّ تطبيق "نوكيا ميكس راديو" مع خدمة "بلاي مي" متوافر اليوم لأصحاب هاتف نوكيا "لوميا” Lumia العامل بنظام التشغيل "ويندوز فون" في 31 بلداً، مما يجعله، بحسب "نوكيا"، خدمة البثّ الخاصة الأكثر انتشارا عالميا. ويشمل التطبيق شعارا وشكلًا جديدين للخدمة، ويمكن تنزيله من "متجر ويندوز فون".