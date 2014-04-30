ريهانا شبه عارية في مجلة "لوي" الفرنسية

قبلت ريهانا أن تتصور شبه عارية في وضعيات مثيرة لمجلة "لوي" الفرنسية المخصصة للرجال التي أصدرت عددها الأخير الأربعاء.

وأجريت جلسة التصوير هذه التي أشرف عليها المصور الإيطالي ماريو سورانتي في بداية نيسان/أبريل في هوليوود.

وتمكن مصطادو صور المشاهير من التقاط بعض الصور خلال الجلسة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وباتت مغنية موسيقى الـ"آر اند بي" البالغة من العمر 26 عاما والتي أصدرت سبعة ألبومات من كبار نجوم البوب في خلال بضع سنوات، بفضل أغنياتها الشهيرة ("أمبريلا" أو "رود بوي" أو "دايمندز") ومبادراتها الاستفزازية على المسرح وفي الحياة اليومية في الوقت عينه.

أما مجلة "لوي" التي اشتهرت في السبعينيات، فقد أعيد طرحها في الأسواق في أيلول/سبتمبر 2013.

