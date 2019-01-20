تطور مذهل.. "كلب روبوت" لتوصيل طلبات المنازل

سيمكن الحصول على خدمة توصيل الطلبات والطرود إلى المنازل مباشرة بواسطة كلب روبوت أو "روبودوغ"، حيث كشفت مؤخرا شركة "كونتيننتال" الألمانية للسيارات، النقاب عن نموذج مبتكر جديد لمنظومة متكاملة لتوصيل الطلبات "الدليفري" في إطار فعاليات معرض لاس فيغاس للإلكترونيات الاستهلاكية CES.

تشتمل المنظومة المتكاملة المبتكرة على سيارة ذاتية القيادة تقل الروبودوغ، رباعي الأطراف، ليقوم بتوصيل الطلبات أو الطرود، التي يصل وزنها حتى 10 كيلوغرامات، مباشرة إلى عتبة دار المتلقي، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ثمرة تعاون ألماني - سويسري

جاء تطوير النموذج المبتكر كثمرة تعاون وشراكة بين شركتي كونتيننتال وANYbotics، السويسرية التي تشتهر بتصنيع وإنتاج الروبوتات رباعية الأطراف، والتي يمكنها فتح الأبواب وركوب درجات السلم وارتياد المصاعد والسير فوق كافة أنواع الأرضيات ذات الطبيعة المختلفة.

وقامت شركة كونتيننتال بتصميم سيارة أجرة ذاتية القيادة، خصيصًا لتوصيل الكلاب، تسمى "Cube"، على شكل كبسولة يمكنها نقل عدة روبوتات "دليفري" في وقت واحد. وبمجرد وصول الشاحنة Cube إلى وجهتها، ينطلق كلب التوصيل الآلي ANYmal عبر بابها الخلفي لتسليم الطرد عند عتبة المتلقي.

تجربة ناجحة ورقصة احتفالية

وشهد عرض المفهوم المبتكر لتوصيل الطلبات آليا، في معرض CES، قيام كلب روبوت، روبودوغ، بالقفز من الشاحنة التي قدم على متنها، حيث عبر حديقة أمام نموذج لمنزل، ثم شق طريقه صاعدا عددا من درجات سلم يؤدي إلى باب المنزل المقصود.

وأمام الباب قام "الروبودوغ" بإنزال حزمة يحملها على ظهره أمام الباب قبل أن يقرع الجرس بأحد أطرافه. ومن الطريف أن الروبودوغ قام بتأدية رقصة قصيرة سريعا بعد نجاحه في تسليم الطرد.



ولكن لم يحدد رالف لاوكسمان، رئيس قسم الأنظمة والتكنولوجيا في الشُعبة والسلامة في شركة كونتيننتال، موعدا محددا لطرح المنظومة الجديدة بالأسواق أو السعر المتوقع لها، واكتفى بالإشارة إلى أنه "بفضل المنظومة المتكاملة سيمكن تحقيق التوصيل السلس والتوصيل الآمن للطلبات حتى عتبة دار المشتري.

أما بيتر فانكهاوزر، مساعد الأبحاث في شركة ANYbotics، في المعهد الفيدرالي السويسري بزيوريخ، فقد حرص على توضيح أن الروبودوغ ANYmal يتمتع بقدرات متميزة متعددة الأغراض ويمكنه أن يتحرك كبديل للإنسان في مواضع خطرة مثل حقول النفط واستكشاف مواضع تسريب الغاز.