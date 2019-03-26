فرنسا والصين معاً على سطح القمر

وقّعت فرنسا والصين، الاثنين، في باريس اتفاق تعاون في مجال الفضاء ينص على إرسال أدوات علمية فرنسية في المهمة القمرية الصينية "تشانغ إيه-6" بين العامين 2023 و2024، وفق وكالة الفضاء الفرنسية.

وقال رئيس الوكالة جان إيف لو غال الذي وقّع هذا الاتفاق مع تشانغ جيانوا نائب مدير وكالة الفضاء الصينية في قصر الإليزيه في حضور الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والصيني شي جينبينغ "فرنسا ستذهب مع الصين إلى القمر".

وأضاف "ستقوم فرنسا بالتجارب العلمية على سطح القمر ونحن لم نفعل ذلك حتى الآن". تقود الصين برنامجا قمريا طموحا. وقد أرسلت في بداية كانون الثاني/يناير جهاز "تشانغ إيه-4" إلى الجانب الخفي من القمر.

وتهدف مهمة "تشانغ إيه-5" إلى جمع عينات من القمر وإعادتها إلى الأرض. وستكون مهمة "تشانغ إيه-6" إعادة نماذج أيضا.

وقال لو غال "مرة أخرى نؤكد بموجب هذا الاتفاق أن فرنسا هي أكثر بلد في العالم يملك اتفاقات تعاون فضائي مع الصين".

كما ينص الاتفاق بين وكالة الفضاء الفرنسية ونظيرتها الصينية على تعزيز تعاونهما في مكافحة التغير المناخي.

وقد بدأت الوكالتان دراسة المهمة المشتركة لمراقبة الأرض، مع التركيز على ملوحة المحيطات ورطوبة التربة، كما أوضحت وكالة الفضاء الفرنسية في بيان.