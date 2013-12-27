أبرز اللقطات المميزة لأحداث عام 2013

لحظة انزلاق لاعب كرة القدم الإنجليزي "ديفيد بيكهام"، أمام المئات من المشجعين، في مارس الماضي، أثناء استعراضه بتسديد الركلات الحرة، خلال جولته الدعائية في الصين باعتباره سفيراً للدوري الصيني.الجمعة 23 صفر 1435 هـ - 27 ديسمبر 2013
لحظة رفع أنقاض مصنع ملابس انهار في دكا (عاصمة بنغلاديش)، في شهر مايو الماضي، بسبب الغش في مواد البناء، وهو ما أسفر عن سقوط 1000 قتيل من عمال المصنع، في شهر أبريل الماضي.الجمعة 23 صفر 1435 هـ - 27 ديسمبر 2013
لقطة تبرز فيها سيدة صومالية بالقرب من موقع انفجار سيارة مفخخة وسط العاصمة مقديشو، في مارس الماضي.الجمعة 23 صفر 1435 هـ - 27 ديسمبر 2013
لحظة التقاط "ساشا" و"ماليا أوباما"، ابنتا الرئيس الأميركي "باراك أوباما"، لصورة مضحكة، أثناء حفل تنصيب والدهما لولاية ثانية في البيت الأبيض.الجمعة 23 صفر 1435 هـ - 27 ديسمبر 2013
لحظة تعرُّض "أحمد دوغان" لمحاولة اغتيال أثناء قيامه إلقائه خطابا فشلت بسبب عطل مسدس الفاعل المجهولالجمعة 23 صفر 1435 هـ - 27 ديسمبر 2013
لقطة يظهر فيها مدافع نادي "بايرن ميونيخ" الألماني، "جيروم بواتينغ"، وهو يسكب البيرة على لاعب خط وسط النادي الألماني “فرانك ريبيري” الفرنسي المسلم، خلال احتفالات بايرن ميونخ بلقب البوندسليغا، في مايو الماضي، وهو ما اعتبرها الإعلام إهانة متعمدة من قِبل “بواتينغ” لزميله على خلفية تمييز ديني، وهو ما نفاه اللاعب على حسابه بموقع “تويتر”، مشيراً إلى أنها عادة احتفالية ألمانية الأصل.الجمعة 23 صفر 1435 هـ - 27 ديسمبر 2013
لقطة تجسد الاشتباكات بين جماعات إسلامية مسلحة في مواجهة الجيش في مالي، شهر فبراير الماضي.الجمعة 23 صفر 1435 هـ - 27 ديسمبر 2013
لقطة لقطار صدم فيلاً ضخماً في الهند، وذلك بعد أن خرج الفيل من محمية بوكسا الطبيعية، قبل أن يعبر قضبان السكة الحديد، المتواجدة بوسط غابة كثيفة، على بعد 675 كيلومتراً من مدينة “كالكوتا” شرق البلاد، في شهر مارس الماضي.الجمعة 23 صفر 1435 هـ - 27 ديسمبر 2013
لقطة تصور لحظة إنقاذ طفل رضيع من أنبوب صرف صحي في الصين، والذي مكث به 40 ساعة كاملة بعد أن ألقته أمه بها داخل حقيبة بلاستيكية، في نهاية شهر مايو الماضي.الجمعة 23 صفر 1435 هـ - 27 ديسمبر 2013
لقطة تجسد مدى الدمار الكارثي الذي خلفه إعصار أوكلاهوما في مدينة “موور” الأميركية في مايو الماضي، والذي لُقب بالإعصار الأخطر في تاريخ أميركا، حيث بلغت سرعته 350 كم في الساعة، وتسبب في مقتل 91 شخصاً وإصابة 240 آخرين بولاية أوكلاهوما، فيما تضرر ما يزيد عن 12 ألف منزل، ويظهر في الصورة مواطنون تضررت منازلهم من الإعصار، يبحثون عن أغراضهم وسط الأنقاض.الجمعة 23 صفر 1435 هـ - 27 ديسمبر 2013
فلسطيني يضرم النيران في إطار سيارة أثناء اشتباك مع قوات إسرائيلية.الجمعة 23 صفر 1435 هـ - 27 ديسمبر 2013
لحظة وصول الرئيس الأميركي "باراك أوباما" وزوجته إلى قاعدة "أندروز" الجوية قرب في ولاية "ميريلاند"، وسط هطول الأمطار الغزيرة.الجمعة 23 صفر 1435 هـ - 27 ديسمبر 2013