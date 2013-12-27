أبرز اللقطات المميزة لأحداث عام 2013

لحظة انزلاق لاعب كرة القدم الإنجليزي "ديفيد بيكهام"، أمام المئات من المشجعين، في مارس الماضي، أثناء استعراضه بتسديد الركلات الحرة، خلال جولته الدعائية في الصين باعتباره سفيراً للدوري الصيني.

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لحظة رفع أنقاض مصنع ملابس انهار في دكا (عاصمة بنغلاديش)، في شهر مايو الماضي، بسبب الغش في مواد البناء، وهو ما أسفر عن سقوط 1000 قتيل من عمال المصنع، في شهر أبريل الماضي.

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لقطة تبرز فيها سيدة صومالية بالقرب من موقع انفجار سيارة مفخخة وسط العاصمة مقديشو، في مارس الماضي.

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لحظة التقاط "ساشا" و"ماليا أوباما"، ابنتا الرئيس الأميركي "باراك أوباما"، لصورة مضحكة، أثناء حفل تنصيب والدهما لولاية ثانية في البيت الأبيض.

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لحظة تعرُّض "أحمد دوغان" لمحاولة اغتيال أثناء قيامه إلقائه خطابا فشلت بسبب عطل مسدس الفاعل المجهول

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لقطة يظهر فيها مدافع نادي "بايرن ميونيخ" الألماني، "جيروم بواتينغ"، وهو يسكب البيرة على لاعب خط وسط النادي الألماني “فرانك ريبيري” الفرنسي المسلم، خلال احتفالات بايرن ميونخ بلقب البوندسليغا، في مايو الماضي، وهو ما اعتبرها الإعلام إهانة متعمدة من قِبل “بواتينغ” لزميله على خلفية تمييز ديني، وهو ما نفاه اللاعب على حسابه بموقع “تويتر”، مشيراً إلى أنها عادة احتفالية ألمانية الأصل.

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لقطة تجسد الاشتباكات بين جماعات إسلامية مسلحة في مواجهة الجيش في مالي، شهر فبراير الماضي.

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لقطة لقطار صدم فيلاً ضخماً في الهند، وذلك بعد أن خرج الفيل من محمية بوكسا الطبيعية، قبل أن يعبر قضبان السكة الحديد، المتواجدة بوسط غابة كثيفة، على بعد 675 كيلومتراً من مدينة “كالكوتا” شرق البلاد، في شهر مارس الماضي.

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لقطة تصور لحظة إنقاذ طفل رضيع من أنبوب صرف صحي في الصين، والذي مكث به 40 ساعة كاملة بعد أن ألقته أمه بها داخل حقيبة بلاستيكية، في نهاية شهر مايو الماضي.

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لقطة تجسد مدى الدمار الكارثي الذي خلفه إعصار أوكلاهوما في مدينة “موور” الأميركية في مايو الماضي، والذي لُقب بالإعصار الأخطر في تاريخ أميركا، حيث بلغت سرعته 350 كم في الساعة، وتسبب في مقتل 91 شخصاً وإصابة 240 آخرين بولاية أوكلاهوما، فيما تضرر ما يزيد عن 12 ألف منزل، ويظهر في الصورة مواطنون تضررت منازلهم من الإعصار، يبحثون عن أغراضهم وسط الأنقاض.

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فلسطيني يضرم النيران في إطار سيارة أثناء اشتباك مع قوات إسرائيلية.

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لحظة وصول الرئيس الأميركي "باراك أوباما" وزوجته إلى قاعدة "أندروز" الجوية قرب في ولاية "ميريلاند"، وسط هطول الأمطار الغزيرة.

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