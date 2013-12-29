تصريحات سياسية شكّلت وجه العام 2013

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في 25 يونيو 2013

"وإنني اليوم أخاطبكم كي أعلن، أنني أسلم مقاليد الحكم للشيخ تميم بن حمد آل ثاني."

الفريق أول عبدالفتاح السيسي في 3 يوليو 2013:

إعلان تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت

حسن نصر الله في 24 أغسطس 2013:

"إذا كان عندنا ألف مقاتل في سوريا، حيصيروا ألفين. وإذا احتاجت المعركة، مع هؤلاء التكفيريين، أن أذهب أنا وكل حزب الله إلى سوريا، سنذهب إلى سوريا."

ديفيد كاميرون في 30 أغسطس 2013:

" من الواضح أن البرلمان والشعب البريطاني لا يريدان عملية عسكرية بريطانية (في سوريا). انا أفهم ذلك، وحكومتي ستعمل على هذا الأساس."

باراك أوباما في 31 أغسطس 2013:

" قررت أن الولايات المتحدة عليها أن تقوم بعملية عسكرية ضد مواقع للنظام السوري، وسأطلب تصريحا لتنفيذ الضربة العسكرية من ممثلي الشعب الأميركي في الكونغرس."

جون كيري في 9 سبتمبر 2013:

" بإمكانه (نظام الأسد) أن يسلم كل ما لديه من أسلحة كيمياوية للمجتمع الدولي خلال أسبوع ليتجنب الضربة. لكنه لن يقوم بذلك، ومن غير الممكن القيام بذلك بالطبع."

وليد المعلم في 10 سبتمبر 2013:

"أعلن ترحيب الجمهورية العربية السورية بالمبادرة الروسية بناء على حرص القيادة السورية على أرواح مواطنينا."

الأمير سعود الفيصل في 4 نوفمبر 2013

"إلا أن المشكلة تكمن في قصور المنظمة (مجلس الأمن) في التعامل مع القضايا والأزمات السياسية، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط."

كاثرين آشتون في 24 نوفمبر 2013

"بعد مفاوضات جدية، توصلنا لاتفاق (مع إيران) على خطة عمل مشتركة تمهد للوصول لاتفاق شامل وطويل الأجل."