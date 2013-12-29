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العربية أحداث عام 2013

تصريحات سياسية شكّلت وجه العام 2013

المصدر: دبي - عبدالعزيز طرابزوني
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حمد بن خليفة حمد بن خليفة

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في 25 يونيو 2013
"وإنني اليوم أخاطبكم كي أعلن، أنني أسلم مقاليد الحكم للشيخ تميم بن حمد آل ثاني."

السيسي السيسي

الفريق أول عبدالفتاح السيسي في 3 يوليو 2013:

إعلان تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت

نصرالل نصرالل

حسن نصر الله في 24 أغسطس 2013:
"إذا كان عندنا ألف مقاتل في سوريا، حيصيروا ألفين. وإذا احتاجت المعركة، مع هؤلاء التكفيريين، أن أذهب أنا وكل حزب الله إلى سوريا، سنذهب إلى سوريا."

كاميرون كاميرون

ديفيد كاميرون في 30 أغسطس 2013:

" من الواضح أن البرلمان والشعب البريطاني لا يريدان عملية عسكرية بريطانية (في سوريا). انا أفهم ذلك، وحكومتي ستعمل على هذا الأساس."

أوباما أوباما

باراك أوباما في 31 أغسطس 2013:

" قررت أن الولايات المتحدة عليها أن تقوم بعملية عسكرية ضد مواقع للنظام السوري، وسأطلب تصريحا لتنفيذ الضربة العسكرية من ممثلي الشعب الأميركي في الكونغرس."

كيري كيري

جون كيري في 9 سبتمبر 2013:

" بإمكانه (نظام الأسد) أن يسلم كل ما لديه من أسلحة كيمياوية للمجتمع الدولي خلال أسبوع ليتجنب الضربة. لكنه لن يقوم بذلك، ومن غير الممكن القيام بذلك بالطبع."

وليد وليد

وليد المعلم في 10 سبتمبر 2013:

"أعلن ترحيب الجمهورية العربية السورية بالمبادرة الروسية بناء على حرص القيادة السورية على أرواح مواطنينا."

سعود الفيصل سعود الفيصل

الأمير سعود الفيصل في 4 نوفمبر 2013

"إلا أن المشكلة تكمن في قصور المنظمة (مجلس الأمن) في التعامل مع القضايا والأزمات السياسية، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط."

اشتون اشتون

كاثرين آشتون في 24 نوفمبر 2013

"بعد مفاوضات جدية، توصلنا لاتفاق (مع إيران) على خطة عمل مشتركة تمهد للوصول لاتفاق شامل وطويل الأجل."

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