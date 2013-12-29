فتاة الـ 16 ربيعاً "ملالا" من أبرز شخصيات 2013

قدم عام 2013 شخصيات، ليست كلها سياسية، أثرت على الرأي العام محلياً وعالمياً، ومن بين خمس شخصيات اختارتها "العربية"، نتعرف اليوم على الفتاة الباكستانية ملالا يوسف زاي.

تحولت هذه الفتاة الباكستانية إلى واحدة من أشهر المراهقات في العالم في فترة وجيزة، وإلى صوت للحرية والشجاعة، ونجحت في إيصال قضيتها إلى المنابر العالمية.

ورشحت ملالا خلال أسابيع لجائزة نوبل للسلام، وألقت كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وألفت كتابا، وجلست مع الرئيس الأميركي وملكة بريطانيا كل هذا وعمرها لا يتعدى 16.

وتعود شهرة ملالا يوسف زاي لشجاعتها التي أدهشت العالم وأبكت الكثيرين عندما تصدت لطالبان باكستان في نضالها لتعليم الفتيات بعد أن أغلقت طالبان المدارس في وادي سوات فانتهى بها الأمر إلى تلقي رصاصة في رأسها وهي في طريقها من المدرسة بعد أن اعترض مسلحو طالبان الحافلة المدرسية وسألوا عنها بالاسم تحت تهديد قتل جميع الطلاب.

ودخلت ملالا في غيبوبة لتسعة أيام، لم يعط الأطباء خلالها الكثير من الآمال بنجاتها، ولكنها استفاقت لتنقل إلى مستشفى في بريطانيا يعالج جرحى الحرب، بعد أن تكفلت دولة الإمارات بعلاجها، حيث أفاقت ملالا على شهرة عالمية، وقد شفيت بالكامل.

وقررت الاستقرار في بريطانيا حيث عادت إلى المدرسة، بعد أن كررت طالبان تهديدها لها ولوالدها.