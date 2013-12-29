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العربية أحداث عام 2013

سياسيون ومشاهير يرحلون عن عالمنا في 2013

المصدر: دبي - العربية
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شهد عام 2013 رحيل مجموعة من السياسيين والمشاهير في مختلف المجالات، سواء على المستوى العربي أو الدولي.

جمال البنا مفكر إسلامي مصري أبصر النور على الدنيا عام 1920 وغادرها في يناير 2013

شكري بالعيد شكري بالعيد

شكري بلعيد سياسي تونسي وُلد 1964 ووافته المنية في فبراير 2013.

تشافيز تشافيز

هوغو تشافيز رئيس فنزويلا من 1954 إلى مارس 2013

البوطي البوطي

محمد سعيد البوطي عالم سوري من 1929 إلى مارس 2013

مارغريت مارغريت

مارغريت تاتشر أول رئيسة وزراء بريطانية من 1925 إلى أبريل 2013

البراهمي البراهمي

محمد البراهمي سياسي تونسي 1955 إلى يوليو 2013

السميط السميط

عبدالرحمن السميط داعية كويتي 1947 إلى أغسطس 2013

الباز الباز

أسامة الباز سياسي مصري 1931 إلى سبتمبر 2013

حكيم الله محسود حكيم الله محسود

حكيم الله محسود زعيم حركة طالبان باكستان 1979 إلى نوفمبر 2013

مانديلا مانديلا

نيلسون مانديلا رئيس جنوب إفريقيا الأسبق من 1918 إلى ديسمبر ٢٠١٣

عصمت عبد المجيد عصمت عبد المجيد

عصمت عبدالمجيد أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق 1923 إلى 2013

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