الحب في مواجهة العنف.. أجمل لقطات العام 2013

تمكنت عدسات المصورين خلال العام 2013 من التقاط عدد من لحظات الحب والسلام وسط موجات العنف الكبيرة التي شهدها العالم خلال العام، وأدت إلى مقتل وإصابة الآلاف في كل مكان.

وبدت لمسات الحب والسلام حاضرة حتى في أبشع وأسوأ أحداث العنف التي شهدها العالم خلال 2013، بما في ذلك بعض الدول العربية.

وتظهر الصور الاستثنائية لمشاعر حب وسط ركام الدمار والعنف حجم المشاعر الإنسانية، ووجودها برغم اختلاف المكان والثقافات، ورغم تباين المطالب ودرجات القمع.

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وبينما تمكن مصور صحافي في مصر من التقاط سيدة عجوز تحمي بجسدها شاباً مصاباً من جرافة لم يكن سائقها يرى المصاب، فإن مصدرا صحافيا آخر تمكن خلال العام 2013 من التقاط صورة لمحتجين في تايلاند يمررون الورود عبر الأسلاك الشائكة إلى الشرطة التي حضرت إلى المكان لقمعهم.

وفي أوكرانيا لم يكن المشهد بعيداً، حيث نزل أحد المحتجين بالبيانو إلى الشارع، وبدأ بعزف مقطوعاته الموسيقية أمام آلاف الجنود الذين اصطفوا بصمت يستمعون لموسيقاه.

أما تركيا، فتصدرت احتجاجاتها المتجددة المشهد كله في العام 2013، فمظاهرات الحب هي التي نزل بها الشباب إلى شوارع اسطنبول وأنقرة بينما واجهتها هراوات الأمن بالقوة.

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