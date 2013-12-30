اتفاق نووي وصفقة كيمياوية.. أهم أحداث عام 2013

عام 2013 تميز بشكل رئيسي بعنصر المفاجأة، والأحداث التي غيّرت من المسار المتوقع للأحداث، اتفاق نووي مبدئي بين الغرب وإيران، وتردد أميركي حول الضربة العسكرية على النظام السوري لمعاقبته على استخدام الكيمياوي يقود إلى صفقة لتسليم الأسلحة.

"العربية" ترصد أبرز ما جرى في 2013 كجزء من تغطيتها لأحداث عام 2013.



عين أميناس..

الجزائر

هجمة القاعدة..

العراق وسوريا

سنودن بطل التنصت..

الولايات المتحدة

عزل الإخوان..

مصر

تنحي الأمير..

قطر

الكيمياوي..

سوريا

خطف الرئيس..

ليبيا

الاتفاق النووي..

إيران

إكسبو دبي..

الإمارات

بكر عطياني..

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