10 أخبار تستحوذ على أعلى قراءات "العربية.نت" في 2013

نشرت "العربية.نت" عدة موضوعات شائقة خلال عام 2013، واستطاعت أن تجذب مئات الآلاف من القراءات على مدار عام مليء بالأحداث السياسية والثقافية والفنية وكذلك الأحداث الطريفة حول العالم.

ومن أبرز الموضوعات التي نُشرت على موقع "العربية.نت" واستحوذت على أعلى قراءات خلال العام:

* فيديو لطفلين على يوتيوب يتحاوران بطريقتهما الخاصة.. والذي جذب أكثر من مليون و300 ألف مشاهدة.

* طفلة أردنية تدوّخ 7 ملايين بالعالم في 20 ثانية.. والذي جذب أكثر من 375 ألفاً من القراءات.

* الشرطة تعتقل المشتبه به الثاني في تفجيري بوسطن.. والذي جذب أكثر من 245 ألف قراءة.

* فيديو يظهر اغتيال البوطي بعد نجاته من انفجار قرب منبره.. والذي جذب أكثر من 214 ألف مشاهدة.

* فيديو يظهر مجزرة ارتكبها الإخوان بقسم شرطة "كرداسة".. والذي جذب أكثر من 208 آلاف قراءة.

* فيديو مأساوي للحظة اعتقال الأخ الأصغر بتفجير بوسطن.. والذي جذب أكثر من 188 ألف قراءة.

* الفلسطيني محمد عساف يحسم لقب "أراب آيدول".. والذي جذب أكثر من 188 ألف قراءة.

* جثث قتلى حزب الله وجرحاه في القصير تملأ مستشفيات بيروت.. والذي جذب أكثر من 186 ألف قراءة.

* حملات تفتيش مهلة التصحيح لن تطال "مواليد السعودية".. والذي استحوذ على أكثر من 179 ألف قراءة.

* الكويتية "شوجي": لم أعد أتحمل السر.. نعم أنا "لقيطة" .. والذي استحوذ على 178 ألف قراءة.



للمزيد، رجاء زيارة صفحة أهم أحداث 2013.