2013.. عام مليء بالأحداث في مصر

كان عام 2013 عاماً مليئاً بالأحداث المصيرية في مصر، أبرزها ثورة 30 يونيو وعزل الرئيس محمد مرسي وما تبعها من تظاهرات لأنصار جماعة الإخوان المسلمين وأحداث العنف التي تلت فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة".

وكان تسلسل الأحداث كما يلي:

28 يونيو: مليونية الشرعية خط أحمر، وأنصار الإخوان يقررون الاعتصام في "رابعة العدوية"، و"تمرد" تجمع 22 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي

30 يونيو: تظاهرات حاشدة تطالب مرسي بالرحيل

2 يوليو: مرسي يتمسك بالحكم

3 يوليو: عزل مرسي

4 يوليو: عدلي منصور رئيساً مؤقتاً لمصر

14 أغسطس: فض اعتصامي أنصار الإخوان في رابعة العدوية والنهضة

4 نوفمبر: محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي

1 ديسمبر: لجنة الخمسين تنتهي من إقرار الدستور

14 ديسمبر: عدلي منصور يدعو الشعب إلى الاستفتاء في 14 يناير 2014

25 ديسمبر: مجلس الوزراء يعلن جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً



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