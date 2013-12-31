السعودية شهدت كميات هائلة من الأمطار عام 2013

الأمطار المنتظرة سنوياً لا تأتي بنهايات سعيدة في السعودية عادة، الفرح بالماء يرافقه فقدان الأرواح والممتلكات، وخلال عام 2013 شهدت مناطقُ سعوديةٌ عدة كمياتٍ هائلةً من الأمطار، شكّلت مناظر جميلة، وتركت ندوباً على وجه المدن.

هذا العام كانت السعودية على موعد مع الأمطار التي تسبب ارتفاع منسوب مياهها في تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات في بعض المناطق. الأمطار أسفرت عن جريان السيول، كما تسببت في انهيار بعض الجسور وشلّت الحركة المرورية.

الدفاع المدني عمل على مدار الساعة لأيام في محاولة لإنقاذ المواطنين الذين حاصرتهم المياه، كما شنّ حملات للتوعية حول مخاطر السيول، إجمالي البلاغات التي وردت للمديرية 76900 بلاغ، وإجمالي عمليات الإنقاذ 10043 عملية.

وللأسف تحذيرات الدفاع المدني لم تكن مسموعة عند البعض، ولم تحُل هذه التحذيرات دون خروج الكثيرين للاستمتاع بالمطر، والتقاط مشاهد قد تعيش في الذاكرة لمدة طويلة في بلد يندر فيه المطر.