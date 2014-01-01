عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر

آخر لحظات وداع عام 2013

طوكيو, اليابان طوكيو, اليابان الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
وارسو, بولندا وارسو, بولندا الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
وارسو, بولندا وارسو, بولندا الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
لندن, بريطانيا لندن, بريطانيا الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
لندن, بريطانيا لندن, بريطانيا الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
تجمع الناس في ساحة التايم سكوير تجمع الناس في ساحة التايم سكوير الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
تجمع الناس في ساحة التايم سكوير تجمع الناس في ساحة التايم سكوير الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
ستوكهولم, السويد ستوكهولم, السويد الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
ستوكهولم, السويد ستوكهولم, السويد الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
بانكوك, تايلاند بانكوك, تايلاند الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
طوكيو, اليابان طوكيو, اليابان الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
سيول, كوريا الجنوبية سيول, كوريا الجنوبية الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
باريس, فرنسا باريس, فرنسا الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
دبي, الامارات العربية المتحدة دبي, الامارات العربية المتحدة الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
سنغافورة سنغافورة الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
تجمع الناس في ساحة التايم سكوير تجمع الناس في ساحة التايم سكوير الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
ماليزيا ماليزيا الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
سور الصين العظيم سور الصين العظيم الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
سيدني, استراليا سيدني, استراليا الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
جاكارتا, اندونيسيا جاكارتا, اندونيسيا الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
ستوكهولم, السويد ستوكهولم, السويد الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
ادنبرة, سكوتلاندا ادنبرة, سكوتلاندا الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
موسكو, روسيا موسكو, روسيا الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
شانغهاي, الصين شانغهاي, الصين الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
برلين, المانيا برلين, المانيا الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
برلين, المانيا برلين, المانيا الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
هونغ كونغ هونغ كونغ الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014

المزيد من ألبومات الصور

المزيد

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر