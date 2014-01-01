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السبت 17 محرم 1442 هـ - 05 سبتمبر 2020
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آخر لحظات وداع عام 2013
طوكيو, اليابان
الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
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وارسو, بولندا
الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
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›
وارسو, بولندا
الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
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لندن, بريطانيا
الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
‹
›
لندن, بريطانيا
الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
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تجمع الناس في ساحة التايم سكوير
الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
‹
›
تجمع الناس في ساحة التايم سكوير
الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
‹
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ستوكهولم, السويد
الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
‹
›
ستوكهولم, السويد
الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
‹
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بانكوك, تايلاند
الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
‹
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طوكيو, اليابان
الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
‹
›
سيول, كوريا الجنوبية
الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
‹
›
باريس, فرنسا
الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
‹
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دبي, الامارات العربية المتحدة
الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
‹
›
سنغافورة
الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
‹
›
تجمع الناس في ساحة التايم سكوير
الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
‹
›
ماليزيا
الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
‹
›
سور الصين العظيم
الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
‹
›
سيدني, استراليا
الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
‹
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جاكارتا, اندونيسيا
الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
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›
ستوكهولم, السويد
الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
‹
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ادنبرة, سكوتلاندا
الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
‹
›
موسكو, روسيا
الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
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شانغهاي, الصين
الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
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برلين, المانيا
الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
‹
›
برلين, المانيا
الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
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›
هونغ كونغ
الأربعاء 28 صفر 1435 هـ - 01 يناير 2014
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