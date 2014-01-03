السعودية 2013.. نجاحات أمنية في محاربة الإرهاب

شهد عام 2013 العديد من النجاحات الأمنية على صعيد محاربة الإرهاب وملاحقة منتهجي الفكر الضال والمتطرفين، فيما شهدت أروقة المحكمة الجزائية المتخصصة مثول عدد من الإرهابيين والمنحرفين فكرياً، وأصدرت بحقهم العديد من الأحكام التي تراوحت بين السجن والمنع من السفر والتعزير بالجلد، وكذلك تطبيق حد الحرابة.

"العربية نت" رصدت لقرائها أبرز هذه الأحداث الماثلة في عام 2013، وفيما يلي ملخصها:

01 يناير

المحكمة الجزائية المتخصصة تعقد جلستها الثالثة لمحاكمة "مفتي القاعدة".

14 يناير

المحكمة الجزائية المتخصصة تفتح ملف خلية إرهابية جديدة مكونة من 17 متهماً سعوا لإنشاء خلية إرهابية في المنطقة الشرقية والتخطيط لعمل إرهابي يستهدف شركة أرامكو والعاملين فيها، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات الأميركية في الكويت، بالإضافة إلى تحديد أحد القياديين الأمنيين من رجال الأمن بهدف اغتياله.

19 يناير

بدء محاكمة أميركي ضبطته قوات الأمن السعودي خطط لعمليات إرهابية في قاعدة عسكرية في مملكة البحرين.

22 يناير

المحكمة الجزائية المتخصصة تعقد جلستها لمحاكمة متهمين من أعضاء خلية "النخيل" المكونة من 71 عنصراً، والمتهمة بالتخطيط لقتل شخصيات بارزة أو خطفهم لمقايضتهم ببعض الإرهابيين المقبوض عليهم لدى الجهات الأمنية.

10 فبراير

مثول أربعة متهمين من خلية الـ86 الإرهابية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.

17 مارس

مثول خمسة متهمين من خلية الـ24 الإرهابية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، خططوا لزعزعة الأمن باستغلال أراضيها لتنفيذ عمل انتحاري بطائرة هيلوكبتر محملة بالأسلحة من إحدى دول الجوار.

19 مارس

الداخلية السعودية تعلن القبض على 16 سعودياً وإيرانياً ولبنانياً، تورّطوا في أعمال تجسسية لمصلحة إحدى الدول ووزارة الداخلية تعلن في الـ26 من مارس ارتباط الخلية التجسسية بالاستخبارات الإيرانية.

19 مارس

المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض تستمع لإفادات ستة متهمين من خلية الـ24 الإرهابية حيال التهم المنسوبة لهم.

13 أبريل

المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاماً قضائية بإجمالي 52 سنة والمنع من السفر 39 سنة ضد سبعة متهمين، شكلوا خلية إرهابية كانت تسعى لتنفيذ أهداف ومخططات تنظيم القاعدة داخل المملكة، والتخطيط لأعمال انتحارية في مطار عرعر.

14 ابريل

المحكمة الجزائية المتخصصة تعقد جلسة استماع لدفوعات خمسة متهمين من خلية الـ86 والمتمثلة في التخطيط والتجنيد لتنفيذ أعمال إرهابية في المملكة وإثارة الفوضى والتخريب والفتنة.

15 أبريل

المحكمة الجزائية المتخصصة تعقد جلسة مشتركة للنطق بالحكم ضد خلية إرهابية مكونة من 21 متهماً (20 سعودياً ويمني واحد) كانوا يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف أمن دولة الكويت، ومحاولة تهريب مطلوبين أمنيين خطيرين إلى خارج المملكة، فيما أدانت المحكمة للمرة الأولى ستة متهمين منهم باعتناقهم المنهج التكفيري، وسعيهم لنشره داخل المملكة.

16 أبريل

المحكمة الجزائية المتخصصة تقضي بالسجن 10 أعوام والمنع من السفر لمدة مماثلة على متهم، لإدانته باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وذلك بعد تكفيره للحكومات العربية ومن بينها حكومة المملكة العربية السعودية.

20 أبريل

المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر حكماً ابتدائياً ضد ثمانية متهمين (7 سعوديين ويمني واحد)، متورطين في الانضمام لحركة مارقة خراج البلاد، وسعيهم لتنفيذ مخططات وتجمعات غوغائية داخل المملكة، وتواصلهم مع جهات أجنبية خارجية، لتشويه صورة المملكة، ونشر الأكاذيب عنها، وتضمن الحكم السجن لفترات مختلفة، وأضيف لعدد منهم الحكم بالجلد.

21 أبريل

المحكمة الجزائية المتخصصة تبرّئ متهمين من التورط في دعم الفئة الضالة والتخطيط لاغتيال أجانب داخل المملكة، وانتهاجهم المنهج التكفيري، فيما أدانت ثلاثة متهمين آخرين بتلك التهم، وحكمت عليهم بالسجن لمدد تصل إلى 18 عاماً مع منعهم من السفر.

22 أبريل

المحكمة الجزائية المتخصصة ترد طلب الادعاء بإيقاع عقوبة القتل تعزيراً بتسعة متهمين ضمن مجموعة إرهابية تضم 29 متهماً كانت مهمتها تنسيق إخراج الشباب المواقع الصراع والقتال في العراق وأفغانستان تحت مظلة تنظيم القاعدة، فيما قضت المحكمة بالسجن لمدد تصل في مجملها إلى 128 عاماً بحق 27 منهم، ومنعهم من السفر لمدد ماثلة لفترة حبسهم، إضافة إلى الجلد والغرامات.

28 أبريل

المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاماً بلغ إجمالي مددها 33 عاماً ونصف العام ضد خلية إرهابية مكونة من 12 متهماً، ومنعهم من السفر لمدد 31 عاماً وأربعة أشهر، بتهمة تواصلهم مع تنظيم القاعدة في اليمن ومباركتهم وجوب اغتيال الأمير محمد نايف وزير الداخلية، في حين برأت المحكمة أحد المتهمين لعدم ثبوت ما يدينه.

01 مايو

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة على مقيم أردني بالسجن 25 عاماً وإبعاده من المملكة بعد انتهاء محكوميته، نظير تزعمه خلية إرهابية مكونة من سبعة متهمين (سعوديين)، لتنفيذ أعمال انتحارية إرهابية داخل مبنى شركة أرامكو في الظهران، فيما حكمت بالسجن على بقية الخلية (سبعة سعوديين) بالسجن لفترات تصل إلى 12 عاماً ومنعهم من السفر لفرات مقاربة لمدة سجنهم.

21 مايو

الداخلية السعودية تعلن القبض على 10 أشخاص متورطين في أعمال تجسسية لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية، وهم ثمانية سعوديين ولبناني وتركي، كانوا على صلة بالمجموعة التي قض عليها قبل شهرين ويشكلون خلية واحدة، ليصبح إجمالي ما تم القبض عليهم 27 متهماً بينهم 24 سعودياً، وإيراني ولبناني وتركي.

23 مايو

الداخلية السعودية تعلن وفاة أحد أفراد الأمن في سجن الطائف على يد فهد بكر هوساوي الموقوف لعلاقته بجرائم الفئة الضالة.

03 يونيو

المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر حكماً بسجن خمسة متهمين مدداً متفاوتة تصل في إجمالها إلى 35 عاماً وستة أشهر والمنع من السفر لـ37 عاماً، نظير تسترهم على مطلوبين فارين من سجن الملز وحيازتهم مواد متفجرة، فيما برأت المحكمة متهم سادساً لعدم كفاية الأدلة ضده.

30 يونيو

المحكمة الجزائية المتخصصة تقضي بـ145 عاماً سجن ومنع من السفر ضد 15 متهماً من خلية "التسميم"، وهي خلية إرهابية تضم سعوديين وبنجلاديشياً اعتنقوا منهج التكفير الضال، وخططوا لاغتيال كبار شخصيات الدولة ورجال الأمن والمستأمنين عبر استخدامهم التسميم.

02 يوليو

المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر حكماً بالسجن لمدد إجمالية تصل إلى 107 أعوام ومنع من السفر على 18 من أعضاء خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة ومكونة من 30 عنصراً من جنسيات مختلفة.

07 يوليو

الداخلية السعودية تعلن استعادتها أحد المطلوبين أمنياً برفقة زوجته من إحدى الدول، وذلك بعد مبادرته بالاتصال على الجهات المختصة، وإبدائه رغبته في العودة إلى المملكة.

07 يوليو

المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاماً بالسجن لمدد تبلغ 45 سنة ضد سبعة متهمين في ما يعرف بخليتي (شباب 4 مارس) و( أحرار الأحساء)، إضافة لمنع من السفر لذات المدة بعد انتهاء محكومياتهم.

11 يوليو

المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاماً ابتدائية بسجن 22 متهماً لمدد تصل في مجملها لــ 104 سنوات وخمسة أشهر، ومنع من السفر خارج البلاد لمدد متفاوتة، بتهم التخابر لدول أجنبية ودعم الجماعات المسلحة في الخارج، واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، فيما برأت المحكمة متهمين آخرين من التهم الموجهة لهم في لائحة الادعاء.

14 يوليو

المحكمة الجزائية المتخصصة تعقد جلستين لمحاكمة المتهمين في خليتي الـ86 والتي حضر فيها زعيم الخلية، وخلية الــ 94.

17 يوليو

ما يُسمّى "تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" يعترف في شريط فيديو بُث على الإنترنت مقتل سعيد الشهري نائب قائد التنظيم، بعد غموض دام أشهراً.

30 يوليو

الداخلية السعودية تعلن تقليص قائمة الــ 23 إلى تسعة مطلوبين بعد القبض على المطلوب المزروع.

03 أغسطس

الداخلية السعودية تعلن تخريج 272 مستفيداً من مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في كل من الرياض وجدة، وذلك يعد ظهور المؤشرات الإيجابية الدالة على استفادتهم من البرامج الشرعية والاجتماعية والنفسية والتاريخية والدورات العلمية والرياضية والفنية والمهنية والندوات والمحاضرات المتنوعة، التي تلقوها خلال الفترة الزمنية التي قضوها في المركز.

09 أغسطس

الداخلية السعودية تعلن اعتقال مطلوبين من المقيمين (أحدهما تشادي سبق إبعاده وعاد بجواز دولة أخرى والآخر يمني)، بعدما جندا أنفسهما لخدمة الفكر الضال ونشر رسائل التحريض الكراهية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

29 أغسطس

المحكمة الجزائية المتخصصة تقضي بالسجن لمدد تصل إلى 36 سنة ونصف على أفراد من خلية الــ 47 الإرهابية، من بينها تسع سنوات، ومنع من السفر لمدة مماثلة على أحد أعضاء خلية الــ 47 الإرهابية، نظير تورطه بالبحث والتنسيق مع أعضاء خليته عن إمكانية اغتيال العاهل السعودي خلال زيارته لإحدى مناطق المملكة، وتكفير الحكومة السعودية، إلى جانب فتواه بجواز أعمال تنظيم القاعدة الإرهابي داخل المملكة.

08 سبتمبر

المحكمة الجزائية المتخصصة تعقد جلسة استماع للمتهمين في خلية الــ 41 المتهمة بتأسيس خلية إرهابية لاستغلال أراضي المملكة في التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في دولتي قطر والكويت.

29 سبتمبر

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً بالسجن على 21 متهماً من خلية الــ 63 بلغ إجماليها 184 عاماً، وتراوحت الأحكام بين ثمانية أشهر و20 عاماً، بتهم تأييد الأعمال الإرهابية داخل المملكة ضد الأجانب واستحلال دمائهم، وكذلك التخطيط لعمليات اختطاف لعدد من رجال الدولة والشروع في عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن، إضافة إلى تدرب عدد منهم على صناعة القنابل وتدريبات نظرية وعملية على استخدام الأسلحة، وتشكيل خلية إرهابية تعمل لخدمة مصالح تنظيم القاعدة.

27 أكتوبر

المحكمة الجزائية المتخصصة تستمع لاثنين من المتهمين في خلية الــ88 المعروفة بـ"خلية شقة الخالدية"، والمتهمة بالتخطيط لعمليات انتحارية تستهدف الأجانب في السعودية، وتنفيذ أعمال إرهابية ضد السجون في المملكة، ومحاولة اغتيال أحد كبار رجال الدولة.

30 ــ 31 أكتوبر

المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر حكمها الأولي ضد "أخطر" الخلايا الإرهابية المعروفة بـ"خلية الشرائع" المكونة من 18 متهماً، وبلغ إجمالي الأحكام عليهم 210 سنوات مع المنع من السفر خارج المملكة بعد إنتهاء محكوميتهم مدة مماثلة لسجن كل متهم، فيما ردت المحكمة طلبات المدعي العام بإقامة حد الحرابة على عدد من أعضاء الخلية.

04 نوفمبر

المحكمة الجزائية المتخصصة تقضي بالسجن لمدد يصل إجماليها إلى 46 عاماً وستة أشهر على خمسة متهمين (أربعة سعوديين ومصري واحد)، نظير تشكيلهم عصابة إرهابية، وأدينوا بالتخطيط والسعي إلى قتل أحد الكتاب السعوديين وضباط أمن والتحريض على دعم التنظيم الإرهابي مادياً وبشرياً.

25 نوفمبر

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بتطبيق حد الحرابة على مقتحم القنصلية الأميركية في جدة، إبان مثول 20 متهماً من خلية إرهابية تضم 55 متهماً، يمثلون الدفعة الأولى، فيما حكمت على 19 آخرين بالسجن لمدد مختلفة تتراوح بين 18 شهراً و23 عاماً.

01 ديسمبر

المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاماً بالسجن لمدد تصل إلى 87 عاماً على تسعة إرهابيين خططوا لتنفيذ أعمال إرهابية واغتيال رجل أمن في السعودية.

02 ديسمبر

المحكمة الجزائية المتخصصة تنهي ملف قضية خلية الــ 26 الإرهابية بإصدار حكمها على الدفعة الثانية من المتهمين، والتي تضم 16 متهماً (15 سعودياً ويمني واحد) بالسجن لمدد تصل إلى 122 عاماً تتفاوت بين عام ونصف العام وحتى 19 عاماً، نظير انتهاجهم المنهج التكفيري وانخراطهم في الإعداد مخطط لعمل اغتيالات لعدد من الشخصيات في المملكة.

10 ديسمبر

المحكمة الجزائية المتخصصة تقضي بسجن متهم لمدة 16 عاماً ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة وتعزيره بالجلد 40 جلدة، نظير إدانته بالانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي والشروع في تنفيذ أعمال إرهابية ضد منشآت نفطية شرقي المملكة، إضافة إلى تجنيده عدداً من الأشخاص لتنفيذ عملية اغتيال مفتي عام المملكة وعدد من الشخصيات البارزة ورجال الأمن.

23 ديسمبر

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن 30 عاماً على متهم نظير تهجمه على رجال الأمن بإطلاق النار وإلقاء قنابل المولوتوف عليهم، وحصوله على سلاح من أحد المطلوبين في قائمة الــ 23.