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اعتقال فرنسي مسلح في مطار غاتويك في لندن

إخلا مطار غاتويك البريطاني
من إخلاء المطار

اعتقال فرنسي مسلح في مطار غاتويك في لندن

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لندن - رويترز

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اعتقلت الشرطة البريطانية السبت فرنسيا (يبلغ من العمر 41 عاما) بحوزته سلاح في مطار غاتويك البريطاني، بحسب ما أعلنت الشرطة في بيان اليوم السبت عقب إخلاء مبنى في المطار.

وقالت شرطة ساسكس في بيانها إنه "تم العثور على أمتعة شخصية وما يبدو أنه مسدس وإرسالها إلى الفحص الجنائي. إلا أنه لم تتحدد بعد فاعلية السلاح".

وقال نيك ماي المحقق بشرطة ساسيكس في بيان "الرجل يخضع للاستجواب ونحاول التحقق من ملابسات الحادث لكن في هذه المرحلة لا يزال من المبكر جدا الحديث عن نواياه إن ثبت وجود نوايا".

وتدارك: "ولكن ونظرا للأحداث التي شهدتها باريس مساء الجمعة، فإن مستوى اليقظة مرتفع بشأن أي حادث من هذا النوع، ومن الأفضل التعامل مع الأمر بأقصى درجات الجدية".

وكانت سلطات مطار غاتويك قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عبر حسابها على موقع "تويتر"، إخلاء مبنى بالمطار كإجراء احترازي. وأعيد فتح المطار لاحقا.

وجاء الإخلاء وسط إجراءات أمنية مشددة بعد هجمات وقعت في باريس الليلة الماضية وخلفت 127 قتيلا. كما يأتي الإخلاء بينما كان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، يعقد اجتماعا للجنة التعامل مع الطوارئ في الحكومة.

ومطار غاتويك هو ثاني أكثر مطارات بريطانيا ازدحاما، ويقع على بعد نحو 48 كلم جنوبي لندن.

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