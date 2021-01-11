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اليونان: لم تصلنا دعوة تركية لاستئناف المحادثات الثنائية

اليونان تركيا

اليونان: لم تصلنا دعوة تركية لاستئناف المحادثات الثنائية

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العربية.نت، وكالات

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نفت اليونان تلقيها دعوة تركية لاستئناف المحادثات الثنائية في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الاثنين إن أنقرة تقدم لليونان عرضا رسميا لاستئناف المحادثات التمهيدية حول مطالباتهما البحرية المتعارضة في البحر المتوسط وقضايا أخرى هذا الشهر.

وتختلف تركيا واليونان، وهما عضوان في حلف شمال الأطلسي، حول امتداد الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط ومسائل بحرية أخرى.

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وعقدت الدولتان 60 جولة محادثات بين 2002 و2016. واشتعلت التوترات في العام الماضي عندما أرسلت أنقرة سفينة تنقيب إلى مياه تطالب بها اليونان أيضا لكن السفينة عادت إلى السواحل التركية.

وقال جاويش أوغلو "لذلك ليس لدى اليونان أي عذر في الوقت الحالي" مضيفا أن المحادثات ستغطي جميع القضايا بين الجارتين.

وأضاف "نريد أن نوجه دعوة رسمية. اعتبارا من اليوم نحث اليونان على بدء محادثات استكشافية على أن يعقد الاجتماع الأول خلال شهر يناير".

وأضاف الوزير التركي أنه تحت ضغط من بعض دول الاتحاد الأوروبي ومن بينها ألمانيا، ألمحت اليونان إلى أنها قد تستأنف المحادثات في 11 يناير كانون الثاني.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية إنها لم تتلق دعوة رسمية لكنها مستعدة لاستئناف المحادثات.

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