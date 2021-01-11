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غوتيريش: كورونا أفقر 88 مليوناً و270 مليوناً يواجهون خطر المجاعة

أنطونيو غوتيريش
أنطونيو غوتيريش
فيروس كورونا

غوتيريش: كورونا أفقر 88 مليوناً و270 مليوناً يواجهون خطر المجاعة

حذر من عودة التهديد بانتشار واستخدام الأسلحة النووية

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دبي - العربية.نت، وكالات

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن جائحة فيروس كورونا دفعت 88 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم إلى الفقر، كما يواجه 270 مليونا خطر المجاعة.

وقال غوتيريش، في كلمة ألقاها، الأحد، بمناسبة الذكرى الـ75 للاجتماع الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحن الآن نمر بلحظات تشبه تلك التي شهدها العالم عام 1945، لكن الحرب الحالية تجري ضد فيروس مجهري".

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وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن الحاجة إلى التعاون الدولي لا تزال ملحة، مشيرا إلى ضرورة اتباع "نهج متعدد الجوانب". وتابع: "علينا تحويل نظامنا العالمي إلى شراكة عالمية".

وحذر الأمين العام من ارتفاع التصعيد في العلاقات بين الدول، قائلا إن "التوتر الجيوسياسي يزداد. لقد عاد تهديد انتشار الأسلحة النووية والمواجهة النووية".

ولفت إلى أن "المجتمع الدولي لم ينجح بعد في معركته طويلة الأمد ضد تغير المناخ".

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