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بعد تحديد المكان.. استعادة أحد صندوقي طائرة إندونيسيا المنكوبة

الطائرة الاندونيسية 10/1/2021
فريق البحث الإندونيسي ينتشل جثة من الطائرة المنكوبة

بعد تحديد المكان.. استعادة أحد صندوقي طائرة إندونيسيا المنكوبة

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دبي - العربية.نت

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بعد إعلان السلطات الإندونيسية الأحد الماضي، عن تحديد موقعي الصندوقين الأسودين لطائرة سريويجايا إير المنكوبة، وعلى متنها 62 من الركاب وأفراد الطاقم.

أعلنت إندونيسيا اليوم الثلاثاء، استعادة أحد الصندوقين الأسودين.

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وأكدت البحرية في وقت سابق، أنه تم تحديد مكان تحطم الطائرة وستباشر فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين.

وقال وزير النقل الإندونيسي، إنه فُقد الاتصال مع الطائرة المنكوبة بعد 4 دقائق من إقلاعها من جاكرتا.

وكانت متحدثة باسم وزارة النقل أفادت في وقت سابق بأن الطائرة المفقودة كانت تقل 62 شخصا، بعد إقلاعها من العاصمة الإندونيسية في رحلة داخلية. وقالت أديتا إيراواتي، إن طائرة من طراز بوينغ 737-500 أقلعت من جاكرتا في حوالي الساعة 1:56 مساء، وفقدت الاتصال ببرج المراقبة الساعة 2:40 مساء.

وحتى الآن لا يوجد ما يشير إلى سبب التحطم، وهو أول حادث كبير لطائرة في إندونيسيا، منذ عام 2018، وكان على متنها 12 من أفراد الطاقم و50 راكباً، جميعهم إندونيسيون، وبينهم 10 أطفال.

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