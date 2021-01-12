.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تركيا تواصل مهادنتها.. "نرى مستقبلنا في أوروبا"

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو(فرانس برس)

تركيا تواصل مهادنتها.. "نرى مستقبلنا في أوروبا"

بعد أردوغان.. تشاوش أوغلو يواصل مغازلته أوروبا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تواصل تركيا مغازلتها الاتحاد الأوروبي منذ أسابيع. فقد كرر وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، اليوم الثلاثاء، تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان السابقة تجاه أوروبا ومستقبل بلاده. وقال: نرى مستقبلنا في أوروبا ونرغب في بناء هذا المستقبل معا.

بالأغلبية المطلقة.. نواب أوروبا يصوتون على إدانة تركيا العرب والعالم بالأغلبية المطلقة.. نواب أوروبا يصوتون على إدانة تركيا

كما أضاف "عازمون على إجراء الإصلاحات وعلى الاتحاد الأوروبي دعمنا".

تأتي تلك التصريحات فيما يلتقي الوزير التركي سفراء الاتحاد الأوروبي في أنقرة اليوم.

سفينة تركية شرق المتوسط (أسوشييتد برس)
سفينة تركية شرق المتوسط (أسوشييتد برس)

صفحة جديدة

كما من المتوقع أن يزور بروكسل في 21 يناير.

يشار إلى أن ردوغان كان قد خفف نبرته، وعبر عن الرغبة في تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي. وقال مكتبه السبت الماضي إنه أبلغ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، خلال لقائها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بأنه يريد أن "يفتح صفحة جديدة" في علاقات تركيا مع الكتلة التي تضم 27 دولة.

كما شدد الرئيس التركي على أن من أولويات بلاده الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وأعرب عن رغبته في فتح صفحة جديدة في علاقة أنقرة بأوروبا مع بداية العام الجديد.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان(أرشيفية- فرانس برس)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان(أرشيفية- فرانس برس)

وكانت العلاقات بين الاتحاد وأنقرة شهدت توترا في العديد من الملفات، سواء في ما يتعلق بعمليات التنقيب في شرق المتوسط أو الملف الليبي، أو المهاجرين.

وقد أدت تلك الخلافات لاسيما فيما يتعلق بملف التنقيب عن الغاز في البحر إلى فرض عقوبات أوروبية عدة على تركيا، خلال الأشهر الماضية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد