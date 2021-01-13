.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رأسه بـ7 ملايين دولار.. قصة صهر الظواهري المختفي بإيران

عبدالرحمن المغربي
عبدالرحمن المغربي

رأسه بـ7 ملايين دولار.. قصة صهر الظواهري المختفي بإيران

اختفى عن الأنظار منذ  الإعلان الكاذب عن مقتله في غارة أميركية في العام 2006 في وزيرستان

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبدالحميد

نشر في: آخر تحديث:

بعد إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو رصد 7 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تحدد مكانه، كشفت مصادر مصرية تفاصيل عن عبد الرحمن المغربي صهر أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة.

الزيارات ممنوعة.. سفيرة أميركا بالأمم المتحدة تلغي رحلتها أميركا الزيارات ممنوعة.. سفيرة أميركا بالأمم المتحدة تلغي رحلتها

وقالت المصادر لـ "العربية.نت" إن صهر الظواهري، مغربي الجنسية من مواليد العام 1970 في مدينة مراكش، وكان يتولى منصب القائد العام للقاعدة في أفغانستان، وباكستان منذ العام 2012، كما كان مسؤولا مع المصري حسام عبد الرؤوف المعروف باسم أبو محسن المصري عن الموقع الإعلامي للقاعدة "السحاب".

كاتم أسرار الظواهري

كما ذكرت أن المغربي كان مقربا جدا من أيمن الظواهري حتى قبل زواجه من ابنته وكان كاتما ومخزنا لأسراره، حتى أولاه زعيم القاعدة مسؤولية الاتصالات الخارجية للتنظيم والتنسيق مع جهات خارجية، مضيفة أنه اختفى عن الأنظار منذ الإعلان الكاذب عن مقتله في غارة أميركية في العام 2006 في وزيرستان.

أيمن الظواهري
أيمن الظواهري

يشار إلى أن بومبيو، كان كشف أمس عن العلاقات الخفية بين تنظيم القاعدة وإيران، مؤكدا أن طهران ساعدت مخططي هجمات 11 سبتمبر وسمحت لهم ببناء مقر عمليات على أراضيها.

وأعلن أن الرجل الثاني بالقاعدة الذي يدعى محمد المصري، المطلوب لقتله أميركيين في تفجيرات بأفريقيا عام 1998، قتل في 7 أغسطس الماضي مضيفا أنه تم فرض عقوبات على عبد الرحمن المغربي و3 آخرين من قيادات تنظيم القاعدة المتواجدين في إيران.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد