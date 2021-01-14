أعلن وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين، أن "الغرض الأساسي من الزيارات الخارجية توضيح الحقائق لقادة الدول المجاورة والصديقة حول نزاعنا مع إثيوبيا".

وفي حوار مع "العربية" و"الحدث"، طالب إثيوبيا أن تتروى "كي نتفاوض على تهدئة الأوضاع وليس لبحث قضية الحدود"، مشيرا إلى أن "السفير الإثيوبي أدلى بمعلومات غير صحيحة، لكننا كسياسيين نضبط أنفسنا في التعامل".

ونفى قمر الدين وجود أطراف مستفيدة من هذا الصراع، داعيا إثيوبيا إلى عدم الانجرار "لهذا النوع من الفتن". وقال: "لم نلحظ مشاركة لأي قوات إريترية في نزاعنا مع إثيوبيا".

وقال: "حينما تطلق إثيوبيا على الحدود عبارة "متنازع عليها" فهذا وصف "باطل" لا يجد أي سند في الوثائق والمواثيق الدولية"، مضيفا "السودان لا يسعى لأي وساطة مع إثيوبيا لأنها حدودنا وأرضنا ولا نرغب بالتصعيد، كما لا نعترف أننا في تنازع حدودي للجوء إلى التحكيم، لكن الخيارات متاحة أمام إثيوبيا".

وأضاف خلال حديثه مع "العربية" و"الحدث" أن هناك زيارة مرتقبة للمملكة العربية السعودية وزيارات مجدولة للكويت وقطر، ونسعى لاستدعاء كل الدعم الدبلوماسي والقانوني، وأوضح أن "الإمارات استمعت لكل الأطراف وترغب في تقييم الوضع"، متحدثا عن "مبادرة يُمكن طرحها في المستقبل".

فرض قيود على الطيران

ردا على اختراق طائرة عسكرية إثيوبية الحدود، أعلنت سلطة الطيران المدني السودانية فرض قيود على حركة الطيران فوق ولاية القضارف ومنطقتي الفشقة الكبرى والصغرى شرق البلاد.

وأفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الخميس، بأن سلطة الطيران المدني السودانية فرضت قيودا على حركة الطيران فوق ولاية القضارف ومنطقتي الفشقة الكبرى والصغرى على الحدود مع إثيوبيا. ونقلت صحيفة سودان تريبيون عن مدير سلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان قوله، إن الإجراء يأتي عقب اختراق مقاتلة إثيوبية لأجواء السودان صباح أمس الأول. وذكرت الصحيفة أن سلطة الطيران المدني قررت اعتبار "أجواء ولاية القضارف في دائرة نصف قطرها خمسة أميال بحرية ممنوع فيها التحليق أو الهبوط من فوق سطح الأرض وحتى ارتفاع 29 ألف قدم".

وكان السودان حذر من أن لتلك الخطوة عواقب خطيرة.

ودانت الخارجية هذا التصعيد من الجانب الإثيوبي، مطالبة بعدم تكرار مثل تلك الأعمال العدائية مستقبلاً، "نظرا لانعكاساتها الخطيرة على مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي".

وفد سوداني بمصر

كما يتوجه وفد سوداني برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق شمس الدين الكباشي ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق جمال عبد المجيد إلى القاهرة، اليوم الخميس، في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً.

وسيسلم الوفد خلال الزيارة رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن تطورات الأوضاع بين السودان وإثيوبيا حول الحدود، وذلك في ظل تصعيد متزايد بين الخرطوم وأديس أبابا على الحدود الشرقية.

"تعديات إثيوبيا"

وكان رئيس مفوضية الحدود السودانية معاذ تنقو، أكد أن التعديات الإثيوبية على الأراضي السودانية بدأت منذ العام 1957 في خرق واضح لاتفاقيات الحدود التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى وجود أطماع إثيوبية قديمة في الأراضي الزراعية السودانية.

كا أضاف أن التعديات الإثيوبية في البداية كانت من خلال ثلاثة مزارعين ثم زادت التعديات على مر التاريخ حتى وصل عددهم إلى ما يزيد عن 10 آلاف مزارع حاليا.