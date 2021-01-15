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الأمم المتحدة: لبنان تسلّم راعياً احتجزته إسرائيل قبل أيام

UN peacekeepers (UNIFIL) vehicle is pictured in Naqoura, near the Lebanese-Israeli border, southern Lebanon, November 11, 2020. REUTERS/Aziz Taher
قوات اليونيفيل

الأمم المتحدة: لبنان تسلّم راعياً احتجزته إسرائيل قبل أيام

بيان: الجيش الإسرائيلي أفرج عن الراعي اللبناني حسن زهرة وسلّمه إلى قوات اليونيفيل عند معبر رأس الناقورة

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بيروت - فرانس برس

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تسلّم لبنان، الجمعة، راعياً كانت إسرائيل قد احتجزته منذ أيام في المنطقة الحدودية بين الجانبين، وفق ما أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "يونيفيل".

وأوردت قوة "اليونيفيل" في بيان أن الجيش الإسرائيلي "أفرج عن الراعي اللبناني" حسن زهرة وسلّمه إلى قواتها عند معبر رأس الناقورة (جنوب لبنان).

وسلمت "اليونيفيل" بدورها الراعي إلى السلطات اللبنانية عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأكد الجيش الإسرائيلي والوكالة الوطنية الرسمية للإعلام في لبنان إطلاق سراح الراعي.

الراعي اللبناني حسن زهرة
الراعي اللبناني حسن زهرة

وقد احتجزت دورية إسرائيلية الراعي، الثلاثاء، في منطقة بسطرة قرب الخط الأزرق في جنوب لبنان. وأعلن الجيش اللبناني أن القوات الإسرائيلية "خطفت الراعي"، كما تحدثت "اليونيفيل" عن "اعتقاله".

في المقابل، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن احتجازه جرى بعد عبوره الخط الأزرق "عمداً".

وأعلنت اليونيفيل أنها بدأت تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث، بما في ذلك المكان المحدد الذي وقع فيه.

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وتقدّم لبنان، الأربعاء، بشكوى إلى مجلس الأمن عبر مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي، بشأن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية. وطالبت بإطلاق سراح الراعي.

وخلال السنوات الماضية، احتجزت القوات الإسرائيلية رعاة في منطقتي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، بتهمة اجتياز الحدود قبل إطلاق سراحهم لاحقاً.

وتصنّف الجهات اللبنانية تلك الحوادث على أنّها عمليات "خطف".

ولبنان وإسرائيل في حالة حرب، والخط الأزرق يشكل خط وقف إطلاق النار الذي جرى التوافق عليه بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في العام 2000 وتقع عليه 13 نقطة متنازع عليها بين الطرفين.

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