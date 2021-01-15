.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

اليونان توقف سورياً بشبهة الانتماء إلى جبهة النصرة

من أحد مخيمات اللاجئين باليونان (فرانس رس)
مشهد من أحد مخيمات اللاجئين باليونان (أرشيفية)

اليونان توقف سورياً بشبهة الانتماء إلى جبهة النصرة

إحالة الموقوف إلى مكتب المدعي العام في تيسالونيكي قبل بدء إجراءات تسليمه إلى هولندا

متابع الغاء المتابعة

أثينا - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أوقف سوري يشتبه بأنه مسلح من جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة، بموجب مذكرة توقيف صادرة عن السلطات الهولندية، في مخيم للاجئين في تيسالونيكي بشمال اليونان، على ما أعلن مصدر في الشرطة، الجمعة.

وقال المصدر نفسه إن الشرطة اليونانية لمكافحة الإرهاب أوقفت الرجل البالغ من العمر 33 عاما، الخميس.

وستتم إحالة الموقوف على مكتب المدعي العام في تيسالونيكي قبل بدء إجراءات تسليمه إلى هولندا، التي وافق عليها، بحسب وكالة الأنباء اليونانية (آنا).

موفدان أمميان جديدان إلى الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان العرب والعالم موفدان أمميان جديدان إلى الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان

وكان يفترض أن يكون الرجل مقيما مع زوجته وطفليه في هولندا، حيث منحت أسرته بأكملها اللجوء، حسب الوكالة.

وجبهة النصرة هي التسمية القديمة لهيئة تحرير الشام، التي تسيطر في شمال غربي سوريا، حيث تنشط فصائل عدة ترتبط بتنظيم القاعدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد