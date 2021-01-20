اعتبر الكرملين أن تحسين العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة يعتمد فقط على "الإرادة السياسية" للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الذي سيؤدي اليمين، الأربعاء، في واشنطن.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن "في الكرملين، لا أحد يستعدّ لهذا التنصيب. هذا الأمر لن يغيّر شيئاً بالنسبة لروسيا التي ستواصل حياتها، كما كانت الحال منذ سنوات طويلة، ساعيةً إلى علاقات جيدة مع الولايات المتحدة".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن "الإرادة السياسية" الضرورية لإحياء الروابط بين البلدين "تعتمد على بايدن وفريقه".

والعلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا هي حالياً في أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة، بسبب الخلافات المستمرة حول عدد متزايد من الملفات.

ولدى الدبلوماسيين الروس والأميركيين ملفات مهمة للمعالجة ما إن يتسلم بايدن مهامه، على رأسها اتخاذ قرار بشأن تمديد معاهدة "نيو ستارت" لنزع السلاح النووي التي ينتهي العمل بها في 5 فبراير. وهذا آخر اتفاق كبير ينظم قسماً من الترسانات النووية للخصمين الجيوسياسيين الكبيرين.

وهناك موضوع رئيسي آخر هو إنقاذ الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني، بعد كل الجهود التي بذلتها إدارة ترامب لإنهائه.

وقد ألمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن تغيّر الرئيس الأميركي لا يوحي بانفراج.

وكان بوتين أحد قادة العالم القلائل الذين انتظروا تصويت الهيئة الناخبة الأميركية في 14 ديسمبر لتهنئة الرئيس المنتخب، بعد ستة أسابيع من الانتخابات، بحجة أن ترمب يرفض الإقرار بهزيمته.