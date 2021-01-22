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التحقيق مع نائب معارض في تركيا.. والتهمة "إشارة النصر"

النائب التركي كاتيرجي أوغلو

التحقيق مع نائب معارض في تركيا.. والتهمة "إشارة النصر"

علامة النصر التي رفعها "كاتيرجي أوغلو" لقيت انتقادات من قبل وسائل إعلام تابعة للحكومة وحزب العدالة والتنمية

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دبي – العربية.نت 

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بدأت السلطات التركية تحقيقاً ضد النائب المعارض "إيرول كاتيرجي أوغلو" بتهمة رفع شارة النصر، واستفزاز محتجين أمام مقر حزب الشعوب الديمقراطي في ولاية ديار بكر جنوب البلاد.

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وأفادت وكالة الأناضول الرسمية أن سبب التحقيق، هو أن "كاتيرجي أوغلو"، رفع إشارة النصر بعد مغادرته مبنى الحزب، وذلك أثناء مروره أمام الأمهات اللواتي كن يعتصمن أمام المقر في محافظة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرق تركيا، مدعين أن أطفالهن اختطفوا وأخذوا إلى الجبال، وجرى تجنيدهم من قبل حزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد.

فيما قالت وسائل إعلام تركية الجمعة إن مكتب المدعي العام في ديار بكر بدأ تحقيقاً ضد النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي بتهمة "الترويج لمنظمة إرهابية".

كاتيرجي أوغلو
كاتيرجي أوغلو

علامة النصر

ولقيت علامة النصر التي رفعها "كاتيرجي أوغلو" انتقادات من قبل وسائل إعلام تابعة للحكومة وحزب العدالة والتنمية، واصفة الإشارة بأنها ترويج لمنظمة إرهابية.

ويتهم حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية، حزب الشعوب الديمقراطي، وهو حزب ذو غالبية كردية، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني، وتحت هذه التهمة جرى إحالة العشرات من كوادره إلى التحقيق، واعتقال بعضهم، فيما ينفي هؤلاء التهم الموجهة إليهم.

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