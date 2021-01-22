.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

 نائب تركي: أردوغان حوّل الجيش لميليشيا ترفع إشارة رابعة

جنود أتراك (أرشيفية- فرانس برس)

 نائب تركي: أردوغان حوّل الجيش لميليشيا ترفع إشارة رابعة

صورة جنود أتراك.. وتعليق قاسٍ من نائب معارض "هذا هو الجندي الذي يعشقه أردوغان"

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

شن النائب التركي المعارض أنجين ألتاي هجوما عنيفا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال ألتاي، بحسب ما نقلت وسائل إعلام معارضة أمس: أردوغان حول الجيش التركي إلى ميليشيات ترفع شارة رابعة وشارة الذئاب الرمادية"، في إشارة إلى الإخوان وتنظيم قومي آخر متطرف.

كما أضاف في مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية "رجب طيب أردوغان لا يريد أن يكون ولاء الجيش للدولة التركية والمؤسسات بل له".

وتابع: "نحن نسمي كل عنصر في الجيش والقوى الأمنية مناضلا، ولكنه مناضل من أجل الشعب".

صور جنود أتراك

ثم رفع النائب صورة تظهر أحد الجنود الأتراك يرفع بيد إشارة رابعة، وبيده الأخرى علامة الذئاب الرمادية، قائلاً "هذا ما يريده الرئيس التركي، هذا الجندي الذي يعشقه أردوغان".

كما أظهر صورة أخرى لثلاثة جنود يرفعون إشارة رابعة، مشددا على أنه لا يمكن للجيش أن يكون ميليشيات عند حزب سياسي.

إلى ذلك، أكد أن تركيا ليست "جمهورية موز"، بل دولة قائمة بمؤسساتها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد جزائريا يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائريا يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة
هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد