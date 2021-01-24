اتهم زعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في تركيا علي باباجان، حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بترويع عالم الأعمال في البلاد.

ونقل موقع صحيفة "أحوال" التركية المعارضة عن باباجان قوله، إن رجال الأعمال يشعرون بالخوف بمطاردة الحكومة لهم في عالم الأعمال، وإجبارهم على الاعتماد على سلطة الدولة.

وأضاف باباجان أنه وجد أنه من الغريب أن 67 رجل أعمال رغبوا في عدم الكشف عن هويتهم على قائمة كبار دافعي الضرائب الأخيرة في تركيا. وأضاف: "إنها مخاطرة بالنسبة لهم للكشف عن أسمائهم في فترة الفقر الشامل في البلاد".

وقال باباجان إن الفقر مشكلة كبيرة في تركيا. وأضاف: "23 مليون شخص يعيشون على أقل من 40 ليرة تركية (5 دولارات)"، مستشهدا بأرقام من معهد الإحصاء التركي.

وأكد باباجان أن شرط التمتع بمزايا الرعاية الاجتماعية هو العضوية في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم.

وجاءت تصريحات باباجان بعد يومين من تصريحات للرئيس أردوغان أكّد فيها أنهم لن يتوقفوا "حتى تحقيق هدفهم في إنشاء تركيا عظمى وقوية". وأضاف أردوغان: "استثماراتنا خلال 2020 حققت نتائج جيدة رغم وباء كورونا".

وأفاد الرئيس التركي أنهم يهدفون لتحقيق طفرة اقتصادية في عام 2021. وتابع: "سنحقق أهدافنا في كافة المجالات من البنية التحتية والخدمات الأساسية وصولا إلى الصناعات الدفاعية".