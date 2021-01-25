  • مباشر
اللغة

اشتباك جديد عند الحدود الهندية الصينية.. ووقوع جرحى

عنصرا أمن صيني وهندي عند الحدود بين البلدين

اشتباك جديد عند الحدود الهندية الصينية.. ووقوع جرحى

تتواجد قوات كبيرة من كل من الجانبين على طول خط السيطرة في المناطق الجبلية التي يتراوح ارتفاع قممها ما بين 4500 و5500 متر

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

تواجهت القوات الهندية والصينية، الأسبوع الماضي، عند حدود البلدين المتنازع عليها في جبال هملايا في اشتباك جديد أوقع جرحى من الجانبين بعد ستة أشهر على معارك وقع فيها قتلى، على ما ذكرت مصادر عسكرية ووسائل إعلام هندية.

ووقع الاشتباك الأسبوع الماضي عند ممر ناكو الجبلي في ولاية سيكيم (شمال شرق)، كما أوضحت المصادر العسكرية لوكالة فرانس برس، في حين نقلت وسائل إعلام وطنية عن مسؤولين عسكريين هنود قولهم، إن الاشتباك أدى إلى إصابات في صفوف الجيشين.

طائرة حربية هندية
طائرة حربية هندية

وقالت صحيفة "إنديا توداي" إن الهند تصدت لمحاولة من قبل جنود صينيين للتسلل عبر الحدود، في مقاطعة سيكيم شمالي الهند، مما أدى إلى وقوع اشتباك.

وأوضحت الصحيفة، أن 4 جنود هنود و20 جنديا صينيا أصيبوا في الاشتباك، الذي جرى في منطقة وعرة شديدة البرودة.

اليمن اليمن والحوثي "الحوثي" ترغم الموظفين على المشاركة باحتجاجات ضد تصنيفها إرهابية

يأتي الحادث الأخير بعد أشهر من المواجهة التي وقعت في 15 يونيو الماضي، عندما اشتبك جنود من الطرفين قرب نقطة حدودية في وادي جالوان بشرق لاداخ.

وتتواجد قوات كبيرة من كل من الجانبين على طول خط السيطرة في المناطق الجبلية التي يتراوح ارتفاع قممها ما بين 4500 و5500 متر.

ويذكر أن عدة مواجهات خطيرة وقعت بين الهند والصين منذ مايو (أيار) على طول خط السيطرة، الذي يمثل الحدود غير الرسمية، في منطقة لاداخ الجبلية.

وقتل 20 جندياً هندياً في يونيو (حزيران) في أسوأ مواجهة بين الجارتين منذ 45 عاماً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بهجوم استمر يومين.. دمّرت اليابان البحرية الروسية بهجوم استمر يومين.. دمّرت اليابان البحرية الروسية
آخر الدراسات.. السمنة تسبب الصداع المزمن وعرضاً آخر آخر الدراسات.. السمنة تسبب الصداع المزمن وعرضاً آخر "خطيراً"!

الأكثر قراءة

ألقى بها من الدور السابع.. إحالة قاتل حفيدة ألقى بها من الدور السابع.. إحالة قاتل حفيدة "القذافي" للجنايات بمصر
6 إعدادات يجب ضبطها في واتساب لحماية خصوصيتك 6 إعدادات يجب ضبطها في واتساب لحماية خصوصيتك
محمد بن سلمان: مضاعفة أصول صندوق الاستثمارات لـ4 تريليونات ريال حتى 2025 محمد بن سلمان: مضاعفة أصول صندوق الاستثمارات لـ4 تريليونات ريال حتى 2025
واشنطن ولندن: نقف مع السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واشنطن ولندن: نقف مع السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها
تغييب صور بشار الأسد وأبيه عن أكبر ورقة نقدية في سوريا تغييب صور بشار الأسد وأبيه عن أكبر ورقة نقدية في سوريا
السعودية.. أوامر ملكية بتعيينات وتغييرات في بعض الوزارات والهيئات السعودية.. أوامر ملكية بتعيينات وتغييرات في بعض الوزارات والهيئات

قبل أن تذهب

سعادة وقلق.. أول يوم لبدء تلقي لقاح كورونا في مصر
سعادة وقلق.. أول يوم لبدء تلقي لقاح كورونا في مصر

اكتشف المزيد