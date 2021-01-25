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بوتين ينفي اتهام نافالني له بامتلاك قصر فخم

putin palace قصر بوتين
القصر الذي اتهم نافالني بوتين بامتلاكه

بوتين ينفي اتهام نافالني له بامتلاك قصر فخم

الرئيس الروسي: لم أرَ الفيلم الذي أعده نافالني لضيق الوقت، لكن لا شيء من الذي ظهر فيه على أنه من ممتلكاتي يعود لي أو لأقربائي

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العربية.نت – وكالات

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نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً، الاثنين، امتلاكه قصرا فخما على البحر الأسود، بعدما اتهمه بذلك المعارض الموقوف أليكسي نافالني، الذي سجّل تحقيقه حول هذا العقار 86 مليون مشاهدة.

وقال بوتين أثناء لقاء عبر الفيديو مع طلاب روس بثته قنوات التلفزة: "لم أرَ هذا الفيلم لضيق الوقت. لا شيء من الذي ظهر في التقرير على أنه من ممتلكاتي، يعود لي أو لأقربائي، ولم يكن كذلك أبداً".

القصر الذي اتهم نافالني بوتين بامتلاكه
4 صور القصر الذي اتهم نافالني بوتين بامتلاكه
4 صور
القصر الذي اتهم نافالني بوتين بامتلاكه
القصر الذي اتهم نافالني بوتين بامتلاكه

كما اعتبر بوتين أن الاحتجاجات التي وقعت مطلع الأسبوع للمطالبة بالإفراج عن نافالني غير قانونية وخطيرة.

وما أجج التعبئة في الاحتجاجات قيام نافالني بنشر تحقيق يتهم الرئيس الروسي ببناء قصر كلف أكثر من مليار دولار على شاطئ البحر الأسود.

القصر الذي اتهم نافالني بوتين بامتلاكه
القصر الذي اتهم نافالني بوتين بامتلاكه

وتقرير نافالني يشير إلى أن القصر قيمته 1.35 مليار دولار ويتضمن كل متطلبات الرفاهية من حلبة تزلج تحت الأرض إلى كازينو.

وكان نافالني أوقف عند عودته من المانيا في 17 يناير ووضع في الحبس الاحتياطي، بعد خمسة أشهر من نقاهة أمضاها في ألمانيا، على إثر تسميمه المفترض الذي يتهم الكرملين بالوقوف وراءه.

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في سياق متصل، دعا فريق نافالني، الاثنين، إلى تظاهرات جديدة في كافة أنحاء البلاد، الأحد، بعد نجاح التعبئة التي نظمت في نهاية الأسبوع الماضي.

وكتب ليونيد فولكوف وهو حليف مقرب للمعارض المسجون 30 يوماً لمزاعم عن انتهاكه عفواً مشروطاً، على "تويتر": "في 31 يناير عند الساعة 12:00. كل مدن روسيا. من أجل الإفراج عن نافالني. من أجل الحرية للجميع، من أجل العدالة".

واعتقلت الشرطة أكثر من ثلاثة آلاف متظاهر، واستخدمت القوة في فض تجمعات في أرجاء مختلفة من روسيا يوم السبت بعد أن تحدى عشرات الآلاف البرد الشديد وتحذيرات الشرطة، ودعوا علنا للإفراج عن نافالني.

من الاحتجاجات في موسكو السبت
من الاحتجاجات في موسكو السبت
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