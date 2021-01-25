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وسط توتر مع تركيا.. اليونان وفرنسا ستوقعان صفقة مقاتلات

المقاتلة رافال
المقاتلة رافال
شرق المتوسط

وسط توتر مع تركيا.. اليونان وفرنسا ستوقعان صفقة مقاتلات

الاتفاق يشمل 12 طائرة مستعملة و6 جديدة

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أثينا (اليونان) - أسوشيتد برس 

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من المقرر أن توقع اليونان صفقة بقيمة 2.3 مليار يورو (2.8 مليار دولار) مع فرنسا، اليوم الاثنين، لشراء 18 طائرة مقاتلة من طراز رافال، وسط تصاعد التوترات مع جارتها تركيا.

وسوف تزور وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أثينا لتوقيع اتفاق لتسليم 12 طائرة مستعملة وست طائرات جديدة صنعتها شركة داسو للطيران على مدار عامين، بدءًا من منتصف عام 2021.

ووقفت فرنسا إلى جانب اليونان في نزاع حول الحدود في بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط، دفع البلدين عضوي حلف شمال الأطلسي اليونان وتركيا، إلى شفا الحرب عدة مرات في العقود الأخيرة.

وتصاعد التوتر مرة أخرى الصيف الماضي عندما تسببت مهمة استكشاف تركية في المياه المتنازع عليها في حشد عسكري خطير.

واتفقت اليونان وتركيا على استئناف المحادثات الهادفة إلى حل النزاع سلميا، لكن أثينا تقول إنها ستواصل برنامجًا بمليارات اليورو لتحديث جيشها.

واعتبارًا من شهر مايو، سيتم زيادة الخدمة الوطنية الإلزامية في القوات المسلحة اليونانية من تسعة إلى 12 شهرًا لزيادة عدد الأفراد في الجيش.

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