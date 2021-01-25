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ممثل لدولته بالكويت.. دبلوماسي كوري شمالي بارز يفر للجنوب

الحدود بين الكوريتين (فرانس برس)
كوريا الشمالية

ممثل لدولته بالكويت.. دبلوماسي كوري شمالي بارز يفر للجنوب

ريو هو أيضا صهر جون إيل تشون الذي أشرف في وقت من الأوقات على مكتب حزب العمال الحاكم

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سيول - رويترز

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قال نائب في البرلمان الكوري الجنوبي اليوم الاثنين إن القائم بأعمال سفير كوريا الشمالية في الكويت فر إلى كوريا الجنوبية، في أحدث حلقة من عمليات هروب مسؤولين كبار من الدولة المنعزلة.

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وتولى ريو هيون وو منصب القائم بأعمال السفير في سفارة كوريا الشمالية في الكويت منذ طرد السفير السابق سو تشانج سيك في 2017 إثر قرار من الأمم المتحدة بتقليص التمثيل الدبلوماسي لبيونغ يانغ في الخارج.

وقال النائب تاي يونغ هو، الذي كان نائب سفير كوريا الشمالية لدى بريطانيا قبل أن يستقر في كوريا الجنوبية في 2016 وينتخب نائبا العام الماضي، إن ريو فر لكوريا الجنوبية في سبتمبر الماضي.

والكويت مصدر أساسي للعملة الصعبة بالنسبة لكوريا الشمالية التي ترسل آلافا من العمال إلى هناك أغلبهم يعملون في مشروعات للبناء.

وأضاف تاي أن ريو هو أيضا صهر جون إيل تشون الذي أشرف في وقت من الأوقات على مكتب حزب العمال الحاكم المسؤول عن إدارة الخزائن السرية لأسرة كيم الحاكمة والمعروفة باسم الغرفة 39.

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