بشروط موسكو.. أميركا تمدد معاهدة "ستارت 3" مع روسيا

بعدما قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تمديد المعاهدة المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها المؤرخة "ستارت 3"، والتي تنتهي في 5 شباط/ فبراير، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الأربعاء، أن موسكو اتفقت مع واشنطن على تمديد المعاهدة "ستارت-3" وفقا لشروطها.

وجاء في تصريحات نائب وزير الخارجية الروسية ريابكوف، أن روسيا ستعمل من خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة لصالح تعزيز نظام الحد من التسلح، معرباً عن أمله في إحراز تقدم في هذا المجال بغض النظر عن الصعوبات التي تواجهها العلاقات الروسية الأميركية، بحسب تعبيره.

وتابع قائلا: "مرة أخرى أؤكد أننا سنعمل لصالح تعزيز نظام الحد من التسلح من خلال مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة، ونعول على إمكانية عقد مشاورات سريعة ثم إطلاق المفاوضات بعد أن يتم تشكيل فريق السياسة الخارجية في واشنطن".

5 سنوات

يشار إلى أنه ووفقًا للوثيقة المقدمة، فمن المقترح تمديد المعاهدة لمدة 5 سنوات حتى 5 شباط/ فبراير 2026.

وكان رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، كونستانتين كوساتشيف، قد أشار في وقت سابق، إلى أنه يتوقع أن يتم التصديق على الوثيقة من قبل أعضاء مجلس الشيوخ يوم الأربعاء.