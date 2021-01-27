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زعيم المعارضة التركية عن حكومة أردوغان: سنتخلص منهم

كمال كليتشدار أوغلو(فرانس برس)
حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيلتشدار أوغلو

زعيم المعارضة التركية عن حكومة أردوغان: سنتخلص منهم

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دبي – العربية.نت

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انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيلتشدار أوغلو، استهداف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدائم لحزبه في خطاباته.

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وفي كلمة له أمام كتلة حزبه البرلمانية، الثلاثاء، قال كيلتشدار أوغلو: "خلال 19 عاماً من حكم هذا النظام، كان حزبنا هدفهم كل يوم، ما الذي فعلناه؟ نعم قمنا بفعل شيء، لقد صرحنا لشعبنا عن جميع أخطاء وفساد هذه الحكومة واحدة واحدة، وهذا هو حقنا، من سيدافع عن حقوق مواطنينا إن لم نفعل ذلك؟ سنتخلص من هؤلاء".

كما أضاف "هل هنالك شيء أرادت الحكومة فعله ووقفنا في وجهها؟ لماذا إذن تنتقدوننا، هل لديكم مبرر محق لذلك؟ ويقولون فعلتم هذا وذاك في الماضي، الماضي ذهب مع الماضي، عليكم أن تنشئوا المستقبل، مواطنونا أدلوا لكم بأصواتهم كي تبنوا لهم المستقبل وليس لكي تتحدثوا لهم عن الماضي".

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ووجه كيلتشدار أوغلو خطابه لمؤيدي الحزب الحاكم، حيث قال: أريد أن أوجه هذا السؤال لمن يدلون بأصواتهم لهذه الحكومة من مواطنينا، منحتموهم أصواتكم 19 عاماً، وبقوا في السلطة وحدهم طيلة هذه السنوات، وفي النهاية، هل توجد مشكلة من مشاكلكم قاموا بحلها؟ لكنهم قاموا بحل مشاكلهم الشخصية؟ كانت أموالهم قليلة وأصبح لديهم المليارات، أنشأوا العصابات وأهدوهم المناقصات، وحاولوا تصوير أسطورة الوطنية أمام المواطن، إن وطنيتكم وشعاراتكم لم تحل أي مشكلة من مشاكل مواطنينا".

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