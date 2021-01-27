.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

نهب وعنف في تيغراي.. رسالة حادة من واشنطن لإثيوبيا

نازحون من تيغراي شمال إثيوبيا (أرشيفية- رويترز)

نهب وعنف في تيغراي.. رسالة حادة من واشنطن لإثيوبيا

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في رسالة حادة على ما يبدو إلى حكومة إثيوبيا، دعت واشنطن اليوم الأربعاء إلى انسحاب كافة الجنود الإرتيريين من إقليم تيغراي فورا، وذلك بعد 3 أشهر تقريبا على اندلاع أعمال العنف العرقي في الإقليم الإثيوبي.

وأشار متحدث باسم وزارة الخارجية في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة أسوشيتيد برس إلى وجود "تقارير موثقة عن أعمال نهب وعنف جنسي واعتداءات، فضلا عن انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، طالت مخيمات اللاجئين في الإقليم المحاصر.

إثيوبيا ترفض إجراء تحقيق مستقل في نزاع تيغراي العرب والعالم نزاع إثيوبيا إثيوبيا ترفض إجراء تحقيق مستقل في نزاع تيغراي

ضغوط جديدة

كما أضاف: "هناك أدلة على قيام جنود إريتريين بإعادة اللاجئين الإريتريين قسرا من تيغراي إلى إريتريا""

يشار إلى أن هذا الموقف يكشف عن ضغوط جديدة من جانب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على حكومة إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان ومرسى القرن الأفريقي.

12لاجئون إثيوبيون يفرون من القتال الدائر في منطقة تيغراي يوم 24 نوفمبر
12لاجئون إثيوبيون يفرون من القتال الدائر في منطقة تيغراي يوم 24 نوفمبر

وكانت تقارير سابقة تحدثت عن وقوع انتهاكات جمة بحق آلاف النازحين الذين فروا من الاشتباكات الدامية التي انطلقت في أوائل نوفمبر الماضي بين الحكومة الإثيوبية والقوات المتواجدة في الإقليم.

كما أكدت تقارير عن وقوع مجزرة في ديسمبر الماضي في بنيشنقول جوموز، حيث أحرقت مئات المنازل والحقول، ما أدى إلى وقوع أكثر من مئة قتيل.

يذكر أن العنف العرقي يعتبر مشكلة لا تهدأ في عهد رئيس الوزراء أبي أحمد الذي تولى السلطة في 2018 على خلفية الاحتجاجات الشعبية وفاز عام 2019 بجائزة نوبل للسلام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة
هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد