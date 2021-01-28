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المعارضة التركية: نحضر لنظام برلماني قوي

علي باباجان
زعيم حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض علي باباجان
تركيا

المعارضة التركية: نحضر لنظام برلماني قوي

علي باباجان: بلادنا تعاني من المشاكل بسبب النظام والعقلية التي تحكمها

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دبي – العربية نت 

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قال زعيم حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض علي باباجان، إن حزبه بالاشتراك مع بقية أحزاب المعارضة يقومون بالتحضير لنظام برلماني قوي.

وفي مؤتمر صحافي جمعه مع زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيلتشدار أوغلو، الخميس، قال باباجان: "كما تعلمون فإن العديد من الأحزاب تقوم بالتحضير لنظام برلماني قوي، وحزبنا أيضاً وصل لمرحلة مهمة في هذا الأمر، ولكن قبل عرضه على الرأي العام، نريد أن ندرس إمكانية تطبيقه اجتماعيا".

وأضاف:" بلادنا تعاني من المشاكل بسبب النظام والعقلية التي تحكمها، إن التحضير لنظام جديد أمر مهم جداً، لقد قررنا البدء بهكذا مرحلة لأجل ديمقراطيتنا".

جاهزون للانتخابات

في إجابتهما عن سؤال أحد الصحافيين حول الانتخابات المبكرة، أفاد الزعيمان بجاهزيتهما فيما إذا حصلت انتخابات مبكرة، وقال باباجان: "نحن جاهزون للانتخابات المبكرة".

بدوره، قال كيلتشدار أوغلو: "ليعلنوا الانتخابات متى ما أرادوا، نحن جاهزون للانتخابات".

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان نفى في كلمة له الأربعاء، إمكانية حدوث انتخابات مبكرة كما تطالب المعارضة، وقال في هذا السياق "لن تكون هناك انتخابات مبكرة، إنهم يطالبون بإجراء انتخابات مبكرة"، مضيفاً "إذا كان لديكم صبر فستنتظرون حتى يونيو 2023، لدينا الكثير لنفعله حتى ذلك الحين".

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وفي نهاية المؤتمر الصحافي بين باباجان وكيلتشدار أوغلو، انتقد باباجان "نظام رئيس الجمهورية المتحزب"، مؤكداً أن هذا النظام زاد من الأزمات في تركيا.

وقال باباجان: "منذ وضع شعار حزب العدالة والتنمية بجانب شعار رئاسة الجمهورية، والأزمات في تركيا في ازدياد، وازداد الاحتدام بين الأحزاب أيضاً، هنالك منافسة ظالمة وغير عادلة، منذ بدء نظام رئيس الجمهورية المتحزب وأزماتنا في ازدياد".

وتابع "أصبح هنالك حالات انتحار بسبب الفقر، وأصبح هنالك ما يسمى شباب البيوت بسبب البطالة، هذه هي المسائل الأهم في تركيا، يجب على هذه الحكومة أن تترك كل الأمور جانباً، وتتجه فوراً لحل مشاكل هذا البلد، مشاكل البطالة والفقر، غلاء الحياة، العنف السياسي، والاقتصاد".

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