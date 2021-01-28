سنغافورة تعتقل طالباً خطط لمهاجمة مسجدين

اعتقلت السلطات في سنغافورة بدون محاكمة، طالبًا يبلغ من العمر 16 عامًا وضع خططًا واستعدادات تفصيلية لتنفيذ "هجمات إرهابية" على مسجدين باستخدام سلاح أبيض.

وقالت إدارة الأمن الداخلي، يوم الأربعاء، إن الفتى السنغافوري استلهم أفكاره من أحد الأستراليين المتعصبين للبيض الذي قتل 51 من المصلين بمسجدين في نيوزيلندا عام 2019.

وأضافت أن الشاب الذي اعتقل في ديسمبر كان أصغر مشتبه به بالإرهاب يُحتجز بموجب قانون الأمن الداخلي للبلاد.

وتابعت إدارة الأمن الداخلي أن تحقيقاتها كشفت أن الفتى كان يعمل بمفرده وخطط لمهاجمة مسجدين بالقرب من منزله في 15 مارس/ آذار، في الذكرى الثانية لهجوم كرايستشيرش.

وذكر البيان أنه تماما مثل هجوم المسلح على كرايستشيرش، كان الفتى يخطط لبث مباشر لفعلته بربط هواتفه المحمولة في سترة. وتابع أنه أعد أيضا بيانين لتوزيعهما قبل الهجوم مباشرة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير القانون والشؤون الداخلية، كاسيفاسوانثان شانموغام، أن السلطات لا تنوي توجيه الاتهام للمراهق لأنه كان دون السن القانونية ولم ينفذ هذا الفعل.

لكنه قال إن الأمر مقلق لأنه يمثل الحالة الأولى لمتطرفين يمينيين يستهدفون المسلمين في الدولة الصغيرة الواقعة في جنوب شرق آسيا.