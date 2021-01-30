بنغلادش ترسل مزيداً من لاجئي الروهينغا لجزيرة نائية رغم الانتقادات 

قال مسؤول في بحرية بنغلادش، إن مجموعة تضم ما يربو على 1400 لاجئ من الروهينغا المسلمين أبحرت إلى جزيرة نائية في خليج البنغال اليوم السبت على الرغم من انتقادات من جماعات معنية بالحقوق أبدت مخاوفها من مخاطر العواصف والفيضانات على الجزيرة.

وهؤلاء أحدث مجموعة تنضم إلى ما لا يقل عن 6700 لاجئ من الروهينغا من ميانمار المجاورة أرسلتهم بنغلادش إلى جزيرة باشان شار منذ أوائل ديسمبر كانون الأول، من مخيمات حدودية حيث يعيش مليون شخص في أكواخ متهالكة.

وقال العميد البحري عبد الله المأمون تشودري الضابط المسؤول عن الجزيرة لرويترز عبر الهاتف يوم الجمعة "مستعدون لاستقبال الوافدين الجدد".

وأضاف أن خمس سفن أبحرت وعلى متنها اللاجئون الروهينغا ومتعلقاتهم بعد نقلهم من المخيمات إلى مدينة شيتاجونج الساحلية القريبة.

ونقلت بنغلادش 1776 من الروهينغا إلى الجزيرة، أمس الجمعة.

والجزيرة، التي ظهرت قبل 20 عاما فحسب، تبعد عدة ساعات عن المدينة الساحلية الجنوبية.

ولا يُسمح للروهينغا، وهم أقلية فرت من العنف في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، بالانتقال من الجزيرة دون إذن الحكومة.