قالت وزارة خارجية اليونان، اليوم السبت، إن العقوبات على تركيا يجب أن تظل احتمالاً قائماً.

وأضافت الخارجية اليونانية أن هدف أثينا ليس معاقبة تركيا، معربة عن أملها بأن تتصرف أنقرة كدولة تحترم الجوار.

وأوضحت أن من حق اليونان توسيع مياهها الإقليمية كلما كان ذلك ضروريا، لافتة إلى أن المحادثات الاستكشافية مع تركيا ليست مفاوضات وليس لها موعد محدد.

يذكر أن تركيا تتنازع مع اليونان وقبرص حول أحقية التنقيب في مناطق شرق البحر المتوسط. وقد شكل هذا الملف أحد أبرز الأسباب في توتر العلاقة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن ملف ليبيا، والعلاقة مع فرنسا، وملف اللاجئين وغيره.