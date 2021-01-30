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بعد أشهر على تنفيذها.. كشف تفاصيل عملية إسرائيلية ضد فيلق القدس بسوريا

صورة جوية لموقع فيلق القدس بسوريا
ميليشيات إيران

بعد أشهر على تنفيذها.. كشف تفاصيل عملية إسرائيلية ضد فيلق القدس بسوريا

شهدت العملية الاستخباراتية تصفية عناصر أمنية، واستجوابات فورية تحت تهديد السلاح، فيما ذكر الموقع الاستخباراتي أن عملاء محليين شاركوا في تنفيذ العملية

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دبي - العربية.نت

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نشر موقع "INTELLI TIMES" الاستخباراتي الإسرائيلي للمرة الأولى، تفاصيل عملية استخباراتية سرية استهدفت مقر "الوحدة 840" التابعة لـ"فيلق القدس الإيراني" في العاصمة السورية دمشق قبل أربعة أشهر.

وأشار الموقع إلى أن المداهمة وقعت في قلب حي كفرسوسة، على بعد 500 متر فقط من السفارة الإيرانية.

ويشرف على مقر "الوحدة 840" اللواء جواد جعفري، المسؤول عن عمليات "فيلق القدس" في سوريا.

وأشار موقع "INTELLI TIMES" الاستخباراتي الإسرائيلي في تفاصيل المداهمة إلى أن العملية وقعت في قلب حي كفرسوسة الذي شهد اغتيال عماد مغنية أحد أبرز قياديي حزب الله العسكريين في العام 2008، على بعد 500 متر فقط من السفارة الإيرانية.

نشاط إيراني بالتنسيق مع دمشق

وشهدت العملية ضبط معلومات ووثائق حول أنشطة وحدة فيلق القدس في سوريا، وخطط ضد أهداف إسرائيلية، بالإضافة إلى تفاصيل عن أفرادها، بحسب ما نقل الموقع عن مصادر استخباراتية.

كما شهدت العملية الاستخباراتية تصفية عناصر أمنية، واستجوابات فورية تحت تهديد السلاح، فيما ذكر الموقع الاستخباراتي أن عملاء محليين شاركوا في تنفيذ العملية.

وبحسب الموقع، كشفت الاستخبارات الإسرائيلية عن وجود "الوحدة 840"، في نوفمبر 2020 أثناء تحقيقات حول وجود متفجرات على الحدود الشمالية، في شهري أغسطس ونوفمبر 2020.

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وذكر المصدر أن هذه الوحدة التابعة لفيلق القدس مسؤولة عن التخطيط وإنشاء بنية تحتية للإرهاب حول العالم، مضيفا أنها تعمل ضد أهداف غربية، وتسعى لتجنيد وتدريب نشطاء الميليشيات الأجنبية، فتستقطب عناصر من الباكستانيين والعراقيين والأذريين والأتراك.

ويتولى يزدان مير، المعروف باسم سدير باغري، رئاسة هذه الوحدة، ويرافقه كل من مختبي هاشمي ومحسن محمد، وغالبا ما يتنقلان بين إيران وسوريا.

وتشير المصادر إلى أن هذه الوحدة لها فرعٌ يعمل خارج دمشق، على مقربة من قاعدة الأمن العام السوري.

وذكر الموقع أن هذا النشاط يجري بالتنسيق مع السلطات السورية، ويشرف عليه اللواء جواد جعفري، المسؤول عن عمليات "فيلق القدس" في سوريا.

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