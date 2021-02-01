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أول اتصال بين السلطة الفلسطينية وإدارة بايدن

بايدن

أول اتصال بين السلطة الفلسطينية وإدارة بايدن

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دبي - العربية.نت

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أعلن محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين، عن إجراء اتصالات رسمية مع الإدارة الأميركية الجديدة بعد مقاطعة فلسطينية للإدارة السابقة برئاسة دونالد ترمب ردا على اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال إنه أجرى اتصالا مع "إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن ممثلة بهادي عمرو، مسؤول ملف الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية في وزارة الخارجية الأميركية".

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كما أوضح أنه ناقش "استعداد الرئيس أبو مازن (محمود عباس) العودة إلى مسار سياسي جدي مبني على الشرعية الدولية والقانون الدولي وتحت مظلة الرباعية الدولية".

ونقل اشتية عن عمرو تأكيده "التزام الإدارة الأميركية بما جاء في برنامجها الانتخابي وأنها سوف تعمل على تنفيذه بالتدريج".

إعادة العلاقات الفلسطينية الأميركية

كما أضاف في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله "تمت مناقشة سبل إعادة العلاقات الفلسطينية الأميركية، خصوصاً من حيث فتح المكاتب الدبلوماسية والقنصلية، وعودة المساعدات الأميركية، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا)، وسبل دفع العملية السياسية قدماً".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أوقف كل التعاملات السياسية مع إدارة الرئيس دونالد ترمب بعد قراره في ديسمبر كانون الأول 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها.

فيما أوقفت الإدارة الأميركية السابقة كافة المساعدات المادية للسلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كما أغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والقنصلية الأميركية في القدس.

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