حادث طعن في بروكسل.. والشرطة تعتقل المهاجم

اعتقلت الشرطة البلجيكية، الاثنين، مهاجماً طعن عدداً من الأشخاص بمحطة مترو مولبينيك في بروكسل.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة قولها، إن هناك العديد من المصابين، دون التمكن من إعطاء المزيد من التفاصيل.

كما أفادت الشرطة بأن الحادث لا يحمل صبغة إرهابية بل هو اعتداء يعود لأسباب خاصة.

إلى ذلك أشارت إلى أن الحادث وقع في حوالي الساعة 15.00 بالتوقيت المحلي.

واستأنفت مديرية شرطة السكك الحديدية التابعة للشرطة الفيدرالية التحقيق.

يذكر أن بلجيكا تشهد تشديداً أمنياً منذ هجمات مارس 2016 على مطار ومترو أنفاق بروكسل التي خلفت 32 قتيلاً.