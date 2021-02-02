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تركيا.. اعتقال 159 شخصا احتجوا على قرار لأردوغان

احتجاجات الطلاب في جامعة بوغازيتشي في اسطنبول

تركيا.. اعتقال 159 شخصا احتجوا على قرار لأردوغان

الرئيس رجب طيب أردوغان عين عميدا جديدا في إحدى أكبر الجامعات بالبلاد

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دبي - العربية.نت

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أكد مكتب حاكم اسطنبول أن الشرطة التركية اعتقلت الاثنين 159 شخصا إثر احتجاجات في اسطنبول على تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان عميدا جديدا في إحدى أكبر الجامعات بالبلاد.

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وبدأ الطلاب في جامعة بوغازيتشي في اسطنبول احتجاجاتهم منذ ما يقرب من شهر قائلين إن تعيين مليح بولو رئيسا للجامعة أمر غير ديمقراطي.

كما احتج الأساتذة في الجامعة أيضا على تعيين بولو.

عنصر من الشرطة التركية يحاول منع الصحافة من تغطية احتجاجات الطلاب في جامعة بوغازيتشي في اسطنبول
عنصر من الشرطة التركية يحاول منع الصحافة من تغطية احتجاجات الطلاب في جامعة بوغازيتشي في اسطنبول

"فلتخرج الشرطة"

واشتبك المتظاهرون مع الشرطة اليوم الاثنين وهم يرددون شعارات مثل "فلتخرج الشرطة" و"الجامعات لنا".

وقال مكتب حاكم اسطنبول في بيان إن 159 شخصا اعتقلوا لاحقا "لعدم إنهاء المظاهرات أمام جامعة بوغازيتشي رغم التحذيرات"، وأضاف أنه تم فتح تحقيق.

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