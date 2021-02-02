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السلطة الفلسطينية تبدأ حملة تلقيح ضد كورونا بالضفة الغربية

الحكومة الفلسطينية تفرض إغلاقا في الضفة الغربية للحد من كورونا
الضفة الغربية
لقاح كورونا

السلطة الفلسطينية تبدأ حملة تلقيح ضد كورونا بالضفة الغربية

كانت السلطة الفلسطينية أعلنت الشهر الماضي أنها وقعت أربعة عقود للحصول على لقاحات بينها اللقاح الروسي

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رام الله (الاراضي الفلسطينية) - فرانس برس

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أكدت مصادر طبية فلسطينية لوكالة فرانس برس، الثلاثاء، أن السلطة الفلسطينية بدأت حملة التلقيح ضد كورونا في الضفة الغربية بحقن الكوادر الطبية العاملة لديها، وذلك بعد تلقيها ألفي جرعة من لقاح موديرنا من إسرائيل.

وأكد مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، وصول ألفي لقاح من أصل خمسة آلاف كانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق موافقتها على نقلها إلى الفلسطينيين.

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وفي تقرير بثه التلفزيون الرسمي الفلسطيني، ظهرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة وعدد من الكوادر الطبية أثناء تلقيهم اللقاح. وقالت الكيلة "بدأنا اليوم، وغدا سنرسل من هذه اللقاحات إلى قطاع غزة حتى لو كانت ألفي جرعة فقط".

وأكدت "إعطاء الكوادر الصحية في فلسطين الأولوية القصوى، خصوصا أولئك العاملين في وحدات العناية المكثفة الخاصة بفيروس كورونا".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أعلن، الاثنين، أن الدفعة الأولى من اللقاح والتي ستضم خمسين ألف جرعة ستصل عبر منصة كوفاكس الدولية.

وتوقع اشتية "وصول الدفعة الأولى من اللقاحات التي تعاقدت الحكومة على شرائها أواخر الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل".

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت الشهر الماضي، أنها وقعت أربعة عقود للحصول على لقاحات، بينها اللقاح الروسي، على أن يتم تسليمها بحلول شهرين وتشمل سبعين في المئة من السكان.

وسجلت الضفة الغربية المحتلة أكثر من 108 آلاف إصابة و1325 وفاة بكورونا، فيما أحصى قطاع غزة المحاصر نحو 52 ألف إصابة و523 وفاة.

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