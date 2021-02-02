3 انفجارات في كابول توقع قتيلين و5 جرحى

قال مسؤول في شرطة كابول، إن انفجارات منفصلة بقنابل زرعت في سيارات أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة خمسة بجروح، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأفغانية.

وقال فردوس فارامارز، المتحدث باسم قائد شرطة كابول، إن القنبلة الأولى كانت مثبتة في آلية عسكرية في وسط كابول، وأصابت اثنين من أفراد الجيش.

وبعد ساعة، أسفر انفجار القنبلة الثانية في شمالي المدينة عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، وتسبب انفجار ثالث في إصابة شخص في غرب كابول.

وقال فارامارز إن الشرطة تحقق في الانفجارات. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات.

وأعلن تنظيم داعش خلال الأشهر الماضية مسؤوليته عن هجمات متعددة في كابول، بما في ذلك على المدارس والمؤسسات التعليمية أسفرت عن مقتل 50 شخصاً، معظمهم من الطلاب.

كما أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجمات صاروخية في ديسمبر الماضي استهدفت قاعدة أميركية رئيسية في أفغانستان. ولم تقع إصابات في هذه الهجمات.

وتأتي أعمال العنف في الوقت الذي استأنف فيه ممثلو طالبان والحكومة الأفغانية الشهر الماضي محادثات السلام في الدوحة. وتهدف المحادثات المتقطعة إلى إنهاء عقود من الصراع، لكن الشعور بالإحباط والخوف نما بسبب التصاعد الأخير في العنف. ويلقي كلا الجانبين باللوم على الآخر.