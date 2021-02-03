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أردوغان يصف الطلبة المحتجين "بالإرهابيين"

FILE PHOTO: Students shout slogans as they wait in front of the Bogazici University in solidarity with fellow students inside the campus who are protesting against the new rector and the arrest of two students, in Istanbul, Turkey February 1, 2021. REUTERS/Murad Sezer/File Photo
طلاب من جامعة البوسفور يحتجون على تعيين بولو
أردوغان وحزبه

أردوغان يصف الطلبة المحتجين "بالإرهابيين"

اعتُقل عشرات الطلاب وسط الاحتجاجات بينما تم إلقاء القبض على آخرين بعد مداهمة منازلهم

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دبي – العربية.نت

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أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الطلاب المحتجين ووصفهم "بالإرهابيين"، متعهداً بشن حملة على التظاهرات المعارضة لتعيين مقرب من الحكومة لرئاسة أعرق جامعة في إسطنبول.

وقضى الطلاب وأعضاء التدريس في جامعة البوسفور "بوغازجي"، أسابيع يحتجون على قرار أصدره أردوغان في الأول من يناير بتعيين على رأس المؤسسة التعليمية مليح بولو، وهو أكاديمي ترشح للبرلمان في السابق عن "حزب العدالة والتنمية" الحاكم.

تظاهرة الثلاثاء في اسطنبول للاحتجاج على تعيين بوبلو على رأس جامعة البوسفور
تظاهرة الثلاثاء في اسطنبول للاحتجاج على تعيين بوبلو على رأس جامعة البوسفور

ودعا المحتجون بولو للاستقالة من عمادة الجامعة، كما دعوا للسماح للجامعة بانتخاب رئيسها، قائلين إن التعيين يعد تقييداً للحريات الأكاديمية.

واعتُقل عشرات الطلاب وسط الاحتجاجات، بينما تم إلقاء القبض على طلاب آخرين بعد مداهمة منازلهم.

وقال أردوغان، اليوم الأربعاء، في خطاب مصور لآلاف من أعضاء الحزب الحاكم الذين يتولون المجالس المحلية في تركيا: "لا أقبل أن يتشارك هؤلاء الشباب، وهم أعضاء في جماعات إرهابية، قيمنا وأخلاقنا الوطنية في بلادنا". وسأل: "هل أنتم طلاب أم أنكم إرهابيون تحاولون اقتحام مكتب العميد واحتلاله؟".

اعتقال طالبة خلال تظاهرات الاثنين في اسطنبول
اعتقال طالبة خلال تظاهرات الاثنين في اسطنبول

وأردف أردوغان قائلاً إن حكومته لن تسمح باحتجاجات مناهضة للحكومة، مثل تلك التي اجتاحت تركيا في 2013. وأثيرت الاحتجاجات آنذاك بسبب خطط حكومية لتشييد أبنية في متنزه جيزي، المتاخم لميدان تقسيم الرئيسي في إسطنبول.

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وتابع أردوغان: "هذه البلاد لن تكون بلادا يهيمن عليها الإرهابيون. لن نسمح بذلك مطلقاً. هذه البلاد لن تعيش مجدداً حوادث مثل جيزي في تقسيم".

وقد ألقي القبض على أكثر من 250 متظاهراً بعد اشتباكات مع الشرطة في إسطنبول يومي الاثنين والثلاثاء. واعتُقل أيضاً ما يقرب من 70 شخصاً في العاصمة أنقرة الثلاثاء، خلال تظاهرة نظمت دعماً لطلاب جامعة البوسفور.

من جهته، قال بولو للصحافيين، الأربعاء، إنه لا يعتزم الاستقالة من منصبه كعميد للجامعة التي لطالما وصفت بأنها "هارفارد تركيا". وكرر أن هدفه هو أن يجعل جامعة البوسفور من أهم 100 جامعة في العالم.

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