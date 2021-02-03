.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

محاكمة جديدة في تركيا "لتخويف" الإعلام والمجتمع المدني

Turkish-French journalist Erol Onderoglu (3R), Reporters Without Borders (RSF) representative in Turkey and activists gather to speak to the press in front of Istanbul's courthouse building on February 3, 2021, before his trial for terrorist propaganda. An Istanbul court on February 3, 2021, acquitted the Turkey representative for Reporters Without Borders (RSF) and two other campaigners on charges of making terror propaganda for Kurdish militants, an AFP correspondent said.
ممثلون عن "منظمة مراسلون بلا حدود" أمام مقر المحكمة في اسطنبول حيث يحاكم اندروغلو
أردوغان وحزبه

محاكمة جديدة في تركيا "لتخويف" الإعلام والمجتمع المدني

يواجه ممثل "مراسلون بلا حدود" عقوبة السجن 14 عاماً لمشاركته في حملة تضامن مع صحيفة يومية أغلِقت في 2016

متابع الغاء المتابعة

إسطنبول – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

بدأت في اسطنبول، اليوم الأربعاء، محاكمة جديدة بحق ممثل منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية في تركيا ومدافعَين آخرين عن حقوق الإنسان لاتهامهم بالقيام بـ"دعاية إرهابية"، فيما ندد المدافعون عنهم بـ"مضايقات قضائية".

وقد يواجه ممثل "مراسلون بلا حدود" ايرول اندروغلو، عقوبة السجن 14 عاماً ونصف العام لمشاركته في حملة تضامن مع "أوزغور غونديم"، وهي صحيفة يومية أغلِقت في 2016 بتهمة الارتباط بالمتمردين الأكراد.

ويلاحق في هذه المحاكمة أيضاً الكاتب الصحافي أحمد نيسين ورئيسة "مؤسسة حقوق الإنسان" شبنم كورور فينجانجه.

ايرول اندروغلو وشبنم كورور أمام المحكمة
ايرول اندروغلو وشبنم كورور أمام المحكمة

وكان هؤلاء الثلاثة الناشطون ضمن المجتمع المدني بتركيا قد تمت تبرئتهم عام 2019 بعد محاكمة طويلة تتعلق بهذه القضية نفسها، لكن محكمة استئناف نقضت هذا القرار العام الماضي، ما أدى إلى فتح محاكمة جديدة.

وصرّح أندروغلو لوكالة "فرانس برس" أنه بعد جلسة استماع قصيرة في محكمة تشالايان في اسطنبول، تم إرجاء المحاكمة حتى 6 مايو.

ورفض أندروغلو (51 عاماً)، الذي يحظى بالتقدير لنشاطه الواسع النطاق في الدفاع عن حرية الإعلام بتركيا في ظل ظروف تشتد صعوبة، الاتهامات "السخيفة" الموجهة إليه، معتبراً أن هذه المحاكمة تهدف إلى تخويف وسائل الإعلام والمجتمع المدني. وقال إن "هذه المحاكمة بمثابة سيف فوق رؤوسنا".

مدير "مراسلون بلا حدود" كريستيان مير أمام المحكمة في اسطنبول
مدير "مراسلون بلا حدود" كريستيان مير أمام المحكمة في اسطنبول

والاثنين، دعت 17 منظمة معنية بحرية الصحافة، من بينها "مراسلون بلا حدود"، السلطات التركية إلى إسقاط الاتهامات، منددةً بما وصفته بأنها "مضايقات قضائية".

ويلاحق أندروغلو والمتهمان الآخران أيضاً بتهمتي "الترويج للجريمة" و"التحريض على الجريمة".

وكان توقيف اندروغلو في يونيو 2016 وملاحقته قضائياً قد أثارا احتجاجات في تركيا وخارجها.

أردوغان يصف الطلبة المحتجين العرب والعالم أردوغان وحزبه أردوغان يصف الطلبة المحتجين "بالإرهابيين"

وحضر القنصل الفرنسي في اسطنبول أوليفييه غوفين جلسة الاستماع، إلى جانب دبلوماسيين أوروبيين آخرين.

وغالباً ما تُتهم حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بالسعي إلى إسكات الصحافة المستقلة في تركيا.

وأطلقت السلطات التركية حملات قمعية في أعقاب محاولة الانقلاب في صيف 2016، وأوقف عشرات الصحافيين وأغلِق عدد من وسائل الإعلام.

وتحتل تركيا المرتبة 154 من أصل 180 ضمن تصنيف حرية الصحافة لعام 2020، الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين
بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف "تسلا" عن استثمار ضخم
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد