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زعيم ميانمار الجديد: أولويتنا مكافحة كورونا ودعم الاقتصاد

A screen grab from Myanmar state television footage, broadcast on February 2, 2021, shows General Min Aung Hlaing speaking during a meeting. MRTV/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MYANMAR OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN MYANMAR. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.
الجنرال مين أونغ هلاينغ خلال أول اجتماع للحكومة العسكرية الجديدة أمس

زعيم ميانمار الجديد: أولويتنا مكافحة كورونا ودعم الاقتصاد

الجنرال مين أونغ هلاينغ أكد إجراء تحقيق في مزاعم تزوير في الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر 2020

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يانغون (ميانمار) – أسوشيتد برس

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قال زعيم ميانمار الجديد إن الحكومة العسكرية التي تم تشكيلها بعد انقلاب الاثنين الماضي تخطط لإجراء تحقيق في تزوير مزعوم في انتخابات العام الماضي.

كما أكد أن الحكومة ستعطي الأولوية أيضاً للتعامل مع تفشي فيروس كورونا ومع ملف الاقتصاد، حسب ما ذكرت صحيفة حكومية، اليوم الأربعاء.

وأعلن الجنرال مين أونغ هلاينغ، الزعيم الأعلى للبلاد، هذه الخطوات، الثلاثاء، في أول اجتماع لحكومته الجديدة في العاصمة، حسب ما ذكرت صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" الحكومية، اليوم الأربعاء.

وقال الجيش إن أحد أسبابه للإطاحة بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية المنتخبة هو إخفاقها في التحقيق بشكل صحيح في مزاعمه بشأن مخالفات انتخابية واسعة النطاق.

وكانت لجنة الانتخابات قد أكدت قبل أربعة أيام من الانقلاب العسكري، عدم وجود مشكلات كبيرة في التصويت.

من جهته، أعلن الجيش أنه سيحتفظ بالسلطة في ظل حالة الطوارئ لمدة عام، ثم سيجري انتخابات يتولى الفائز فيها السلطة.

وفي انتخابات نوفمبر 2020، حصل حزب سوكي على 396 من أصل 476 مقعداً في مجلسي النواب والشيوخ.

من فرز الأصوات في انتخابات نوفمبر 2020 في ميانمار
من فرز الأصوات في انتخابات نوفمبر 2020 في ميانمار

وفاز "حزب الاتحاد التضامني والتنمية"، حزب المعارضة الرئيسي، بـ 33 مقعداً فقط.

وذكرت الصحيفة أن مين أونغ هلاينغ أخبر أعضاء مجلس الوزراء أن لجنة انتخابات نقابية جديدة، تضم من وصفهم بأفراد مستقلين وغير متحيزين، "ستفحص بيانات التصويت للتوصل إلى النتائج الصحيحة، وسيتم اتخاذ الإجراءات وفقاً لذلك في هذه العملية".

وأضاف أن إجراءات احتواء فيروس كورونا - التي اتخذتها حكومة سوكي - ستستمر. يذكر أن ميانمار أكدت وجود أكثر من 140600 حالة إصابة بكورونا لديها، من بينهم 3100 حالة وفاة. وتعد البنية التحتية للرعاية الصحية في ميانمار واحدة من أضعف البنى التحتية في آسيا، وفقاً للأمم المتحدة.

أونغ سان سوكي مع الجنرال مين أونغ هلاينغ في ديسمبر 2015
أونغ سان سوكي مع الجنرال مين أونغ هلاينغ في ديسمبر 2015

كما حث الجنرال على اتخاذ تدابير لتعزيز الاقتصاد المتأثر بكورونا، خاصة القطاع الزراعي الذي يعتمد عليه 70% من سكان البلاد الذين يعيشون في المناطق الريفية.

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ولا تزال سوكي وأعضاء بارزون آخرون في حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الذي تتزعمه رهن الاحتجاز بعد اعتقالهم يوم الاثنين، وكذلك عدد غير معروف من المسؤولين من ذوي الرتب الدنيا والنشطاء السياسيين في جميع أنحاء البلاد. وقد دعا حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" إلى مقاومة غير عنيفة للانقلاب العسكري.

واستخدم عشرات الأشخاص في يانغون، كبرى مدن ميانمار، أبواق السيارات والقرع على القدور والمقالي يوم الثلاثاء في احتجاج دعا إليه نشطاء. وشمل ذلك صيحات لدعم سوكي والدعوة إلى الحرية.

في المقابل نظم أنصار الجيش أيضاً مظاهرات جذبت ما يصل إلى 3000 شخص في مسيرة يوم الثلاثاء.

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