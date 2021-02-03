مجلس السيادة السوداني يحذر من أوضاع إنسانية متردية غرب دارفور

أكد مجلس السيادة الانتقالي السوداني، نقلا عن مستشار الشؤون الإنسانية بولاية غرب دارفور، أحمد يعقوب، أن "الأوضاع الإنسانية بمدينة الجنينة أصبحت متردية".

وقال المجلس إن "الدعم المقدم من منظمات الإغاثة وصل إلى نحو 60 تجمعا من أصل 104 تجمعات للنازحين"، مشيرا إلى أن "عدد النازحين في هذه التجمعات بلغ حوالي 220 ألفا".



وذكر المجلس أن "سكان مدينة الجنينة يتعرضون لأوضاع إنسانية صعبة بسبب عدم وصول المواد الإغاثية لوجود بعض العوائق في الطرقات وقفل المطار".

وتسببت الاشتباكات القبلية التي شهدتها الولاية مؤخرا في نزوح 70 ألف مواطن، ولجوء 13 ألفا آخرين إلى دولة تشاد الحدودية، بسبب حرق منازلهم خلال الأحداث.

ويعاني النازحون واللاجئون من أوضاع إنسانية سيئة جراء فقدانهم المأوى والمأكل.

وأرسل الجيش السوداني الأسبوع الماضي، تعزيزات عسكرية لولاية غرب دارفور تقدر بنحو 100 عربة، فضلا عن 20 عربة من قوات الاحتياطي المركزي.