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تيار المستقبل يتهم حزب الله سياسياً باغتيال لقمان سليم

تيار المستقبل يتهم حزب الله سياسياً باغتيال لقمان سليم

مصطفى علوش: لبنان بلد مفتوح على الاغتيالات منذ مدة طويلة

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دبي - العربية.نت

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اتهم نائب رئيس تيار المستقبل، مصطفى علوش، حزب الله سياسياً باغتيال الباحث والناشط لقمان سليم.

وقال علوش لـ"العربية"، الخميس، إنه "من المنطقي اتهام حزب الله باغتيال لقمان سليم".

كما أضاف: "لا يمكن الجزم بأننا في بداية مرحلة اغتيالات"، لافتاً إلى أن "لبنان بلد مفتوح على الاغتيالات منذ مدة طويلة".

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يذكر أنه تم العثور على جثة لقمان سليم، المعارض بشكل قوي لحزب الله، في وقت سابق الخميس، مقتولاً داخل سيارته في جنوب لبنان بين بلدتي تفاحتا والعدوسية.

وبعدما أنهى الطبيب الشرعي الكشف على الجثة تبين أنها مصابة بخمس طلقات نارية، أربع في الرأس وواحدة في الظهر.

يشار إلى أن عائلة سليم كانت أطلقت ليل الأربعاء/الخميس، رسالة استغاثة، طالبة من يعرف عنه شيئاً التواصل معها.

السيارة التي عثر فيها على لقمان سليم
السيارة التي عثر فيها على لقمان سليم

إلى ذلك، كتبت رشا الأمير شقيقة الباحث والمحلل السياسي، المعروف بمعارضته الشرسة لحزب الله، بتغريدة على تويتر وعلى حسابها على فيسبوك أن "أخاها غادر منطقة نيحا في الجنوب عائداً إلى بيروت لكنه لم يعد بعد. هاتفه لا يرد. لا أثر له في المستشفيات".

رصاص وكاتم صوت

ولطالما انتقد المعارض الشيعي حزب الله وسلاحه، معتبراً أن أجنداته خارجية، تقدم مصلحة إيران على مصلحة لبنان، وما فتئ يعتبر أن الحزب يمارس سلطة القمع والرقابة على عقول مناصريه.

نقل جثة لقمان سليم
نقل جثة لقمان سليم

كما تعرض سابقاً لحملات تخوينية عدة من قبل موالي وأنصار حزب الله وحركة أمل، حتى إنهم دخلوا العام الماضي حديقة منزله، تاركين له رسالة تهديد، وملوحين برصاص وكاتم صوت، ما دفع الباحث إلى إصدار بيان حمل فيه مسؤولية تعرضه لأي اعتداء إلى أمين عام حزب الله حسن نصرالله، وحركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

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